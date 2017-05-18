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Президент ИИХФ: В ходе голосования возник конфуз, но 2-й раунд подтвердил итоги 1-го тура

19.05.2017 16:34 — Разное | Tut.by  
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел выразил уверенность, что белорусско-латвийский ЧМ-2021 будет не менее успешным, чем мировые форумы в Риге-2006 и Минске-2014, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: Вадим Шамдан, xsport.ua

— В ходе голосования возник небольшой конфуз, пришлось провести второй раунд, который, впрочем, подтвердил итоги первого тура. Конечно, победа Минска и Риги — это определенный сюрприз, она удивляет, но это говорит только о том, какую серьезную работу провели федерации хоккея Беларуси и Латвии, как хорошо они потрудились. Уверен, что турнир будет не менее успешен, чем турниры в Риге в 2006 году, в Минске в 2014 году, — сказал Рене Фазел.

Беларусь и Латвия получили право на совместное проведение чемпионата мира 2021 года. Заявка Минска и Риги выиграла у финских Тампере и Хельсинки, которые также претендовали на проведение турнира.

В голосовании принимали участие делегаты из 67 национальных ассоциаций, а также члены Совета ИИХФ. Некоторые члены имели по 2 голоса. Беларусь и Латвия выиграли голосование со счетом 55:52. Отметим, что изначально наша заявка выиграла 54:53, а два делегата воздержались, и по правилам ИИХФ потребовался второй раунд. Но после повторного голосования победу уже окончательно праздновала совместная заявка.

Сроки проведения минско-рижского планетарного форума — 7−23 мая 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел выразил уверенность, что белорусско-латвийский ЧМ-2021 будет не менее успешным, чем мировые форумы в...

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