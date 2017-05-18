КГК выявил недостатки в работе Гомельского объединенного строительного треста

КГК по гомельской области. Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК выявил недостатки в работе ОАО "Гомельский объединенный строительный трест", сообщили БЕЛТА в КГК.

Во время проверки установлены факты нарушения законодательства и бесхозяйственности. Несмотря на положительные финансовые результаты за 2014-2016 годы предприятие недостаточно внимания уделяло оптимизации затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Так, в результате непринятия действенных мер по эффективному использованию основных средств более трех лет простаивали здания и сооружения, автотранспортная техника, станочное оборудование, эстакады для мойки автомашин. При этом амортизация по ним необоснованно относилась на себестоимость.

Кроме того, было использовано более Br86 тыс. кВт/ч электроэнергии стоимостью свыше Br15 тыс. без утвержденных норм расхода на производство различных металлических изделий, а также на оказание услуг аренды. Показатели также необоснованно отнесены на затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), учитываемые при налогообложении.

"После вмешательства КГК Гомельской области предприятие внесло соответствующие исправления в бухгалтерском учете, ему доначислен налог на прибыль в сумме около Br4 тыс.", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в 2016 году предприятие допустило рост материальных затрат в 2,4 раза к уровню 2015 года вместо их снижения, предусмотренного доведенным заданием (на 5%). Высокий уровень материальных затрат не позволил обеспечить достаточную конкурентоспособность на рынке строительных услуг.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении ОАО и виновных должностных лиц к административной ответственности. Материалы проверки будут рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля Гомельской области.-0-