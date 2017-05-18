Наилучший правовой режим ведения бизнеса будет создан для резидентов парка «Великий камень»





Соответствующий Указ №166 от 12 мая подписан главой государства.

Как сообщает пресс-служба президента, для резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» создается наилучший правовой режим ведения коммерческой деятельности по сравнению с другими режимами в Беларуси и странах ЕАЭС. Соответствующий Указ №166 от 12 мая подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Документ определяет порядок деятельности администрации парка по принципу «одна станция». Госорганы по запросу администрации парка будут обязаны направлять своих сотрудников в парк для выполнения административных процедур. То есть заявителю не нужно будет ходить по кабинетам исполкомов, либо министерств, либо иных организаций.

Указ предусматривает создание в парке зоны свободной торговли, а также устанавливает механизм согласования с администрацией парка проверок, проводимых в рамках контрольной деятельности в отношении субъектов парка.

Кроме того, расширены критерии для регистрации в качестве резидентов парка: увеличен перечень основных направлений реализации инвестиционных проектов и снижен минимальный порог по объему инвестиций при условии их вложений в сжатый срок.