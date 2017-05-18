МИНСК, 19 мая — Sputnik. Зрительская аудитория полуфиналов и финала международного песенного конкурса "Евровидения-2017" в Беларуси составила 2 миллиона 50 тысяч зрителей, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.



© REUTERS Pedro Nunes Португальцы встретили победителя "Евровидения" как национального героя

"Евровидение-2017" прошло на минувшей неделе в Киеве – представители 42 стран боролись за победу в престижном шоу. По итогам музыкального форума победителем был признан португалец Сальвадор Собрал, белорусская группа NaviBand заняла 17-е место. Конкурс – одно из самых популярных шоу в Европе: "Евровидение" каждый год смотрят около 200 миллионов человек.

"По сведениям ООО "Алькасар Медиа Сервис", основанных на данных о популярности телеканалов ЧУП "Реальное измерение", доля телесмотрения финала грандиозного песенного форума составила 25,2%. В прямом эфире "Беларусь 1" шоу посмотрели 1 миллион 290 тысяч телезрителей", – рассказали Sputnik в Белтелерадиокомпании.

По данным холдинга, общая зрительская аудитория двух полуфиналов и финала "Евровидения-2017" составила 2 миллиона 50 тысяч человек.

"Первый полуфинал посмотрели 676 тысяч поклонников международного песенного форума, а второй квалификационный раунд, в котором выступал официальный представитель Беларуси – группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця" – 1 миллион 48 тысяч человек", – добавили в БГТРК.

Информация о размере аудитории "Евровидения-2017" в мире еще не известна – национальные телекомпании еще не опубликовали данную информацию, как и представители Европейского вещательного союза.

"Евровидение-2018" пройдет в мае 2018 года в Португалии, скорее всего в Лиссабоне.