Во Фрунзенском районе в конце мая начнется общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования реконструкции жилой усадебной застройки в границах ул. Гусовского — ул. Харьковской -- ул. Верещагина — ул. Одоевского.

Площадь участка, который вошел в проект, 18,5 гектара. Общественное обсуждение проекта будет проходить с 29 мая по 22 июня.





Проект застройки не новый, это откорректированный «детальный план реконструкции усадебной застройки в границах улиц Гусовского — Харьковская — Верещагина — Одоевского», утвержденный еще в 2008 году.

Вообще же судьбу этого частного сектора, который в народе называют Тучинка, решают и вовсе больше 10 лет. Тогда усадьбы в границах этих улиц совсем уж собрались снести и даже выделили здесь землю под застройку ОАО «Земля инвестиций», а Мингорисполком принял решение об изъятии земельных участков у собственников частных домов. Инвестор разработал проект, но дальше дело не сдвинулось. Поэтому осенью прошлого года решение Мингорисполкома было отменено.





В январе этого года архитекторы рассказали , что для квартала разработан новый проект, который уже прошел все согласования. По нему часть домов сохранят, а часть все же пустят под бульдозер. В планах архитекторов расширить улицу Гусовского и вдоль нее построить дома в 9−10 этажей. Территорию со стороны улицы Одоевского, которая попадает в санитарно-защитную зону Кальварийского кладбища, предлагается отдать под паркинги. Кроме того, на месте сносимых домов хотят построить многоквартирное жилье, детсад, школу, общепит, аптеку, спортзалы.

О сносе, как и в других усадебных застройках, местные жители «Тучинки» слышат уже более 40 лет. Поэтому, когда зимой стало известно о новом проекте, люди реагировали на это спокойно: снесут, так снесут.

Но, возможно, на презентации проекта, которая пройдет 31 мая в 18.00 в актовом зале школы № 127, реакция у местных будет другой.

Экспозиция градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 1-го этажа здания школы № 127 по адресу: ул. Берута, 12, с 29 мая по 12 июня. Выразить свои замечания и предложения в это время можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в фойе здания школы, а также их можно направить организатору общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 204−41−67) по 22.06.2017 включительно, электронный адрес: frun. stroi@minsk.gov.by)