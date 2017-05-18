Выборы в Иране: каким будет расклад новых сил

В Иране сегодня проходят выборы президента. Кандидатов четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.



© Sputnik / Анна Нефедова Иранцы, проживающие в Беларуси, активно голосуют на выборах

Алексей Стефанов, Sputnik.

"Выборы очень важны, и судьба страны находится в руках народа", — заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, одним из первых проголосовавший на избирательном участке в Тегеране.

Выбор иранцев важен и для соседних стран, в которых также могут проголосовать граждане Ирана. Каким будет расклад сил и приведет ли это к изменениям в политике Ирана в регионе?— с этими вопросами мы обратились к заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Евсееву.

Иран при Роухани

"В настоящее время двумя основными претендентами на пост президента являются Ибрахим Раиси и Хасан Роухани. Шансы у них приблизительно равны, разрыв минимальный, поэтому трудно сказать, кто из них победит — это и должны показать выборы. Скорее всего, победа будет в первом туре. Проблема еще в том, что от консерваторов шло два основных кандидата — помимо Раиси был еще мэр Тегерана Мохаммед Багер Галибаф. За неделю до выборов они вдвоем набирали больше, чем Роухани, но Галибаф снял свою кандидатуру в пользу Раиси. Однако механического объединения электората не будет. Пока не понятно, что произойдет реально на выборах. Поэтому надо исходить из того, что победа будет либо у Хасана Роухани — ныне действующего президента, либо у господина Раиси", — считает Евсеев.

По словам эксперта, для развития российско-иранских отношений было бы более предпочтительно, если бы победил Хасан Роухани. Потому что, во-первых, при нем была заложена основа стратегического диалога между Россией и Ираном и определен его курс, а, во-вторых, Роухани в конце марта посетил Москву, и был принят ряд решений по укреплению двусторонних отношений в политике и экономике. С этой точки зрения реализация достигнутых отношений, конечно, будет проще, если победит Роухани, считает эксперт.



© Sputnik. Александр Шурмелев Посол: Иран заинтересован в сотрудничестве с Беларусью

"Хасан Роухани всегда выступал за диалог с Россией, поэтому в случае его победы можно предполагать, что попытки диалога будут продолжены. С Азербайджаном, понятно, отношения будут развиваться. В том числе в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг". В отношении Саудовской Аравии есть желание на улучшение отношений, но к этому, я полагаю, не готова Саудовская Аравия. Плюс есть конфронтация в Сирии, в Ираке и Афганистане, которая носит, как правило, скрытый характер, но противоборство наблюдается реальное. И плюс Йемен. Исторически хорошие отношения были с Оманом, но ожидать улучшения отношений с Арабскими Эмиратами я бы, наверное, не стал. Потому что есть нерешенные — это спорные острова в Ормузском проливе. И Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Саудовскую Аравию по Сирии и другим вооруженным конфликтам", — полагает Евсеев.

В отношении США, как полагает эксперт, победа Хасана Роухани поможет избежать лобового противостояния по вопросу Сирии. Что касается Европы, то тут отношения Ирана и ЕС будут больше зависеть от самой Европы, а не Ирана, потому что были обещания по совместным всеобъемлющим планам действий.

"Европа должна идти на смягчение санкций, но до сих пор к системе SWIFT подключены всего лишь 26 иранских банков, есть замороженные активы. Фактически те стороны, которые согласовывали этот план со своей стороны — США, Великобритания, Франция и Германия — свои обязательства в полном объеме не выполняют. Поэтому это все-таки больше месседж к ним", — считает эксперт.

"Но в целом при Хасане Роухани политика Ирана будет более консервативной, потому что к этому подталкивает внешнеполитическая ситуация. В том числе связанная с тем, что Белый дом возглавил Дональд Трамп, который занимает намного более антииранскую позицию, чем Барак Обама, который в последнее время пытался на этом сыграть и выстраивал какой-то диалог. Я не думаю, что дойдет до вооруженного противостояния, но, тем не менее, такая позиция Вашингтона подталкивает Иран к скрытой политике сдерживания США. А Соединенные Штаты со своей стороны пытаются не только Иран сдерживать, но и создавать проблемы в развитии российско-иранских и ирано-турецких отношений", — отметил Евсеев.

Иран при Раиси

"При возможной победе Раиси политика Ирана будет более конфронтационной, чем при Роухани, потому что он выступает за более твердые позиции Ирана. Он считает, что нужно продолжить культ шахидов, призывает вернуться к истокам исламской революции. Раиси не Махмуд Ахмадинежад, не надо ожидать такой жесткой конфронтации, как при этом президенте, но политика будет более конфронтационной, нежели у Роухани, труднее будет договориться с Ираном по Сирии, Йемену. А в свете того, что и США настроены на большую конфронтацию, это наверняка приведет к обострению отношений", — полагает эксперт.

Российско-иранские отношения, как, впрочем, и китайско-иранские, больше курирует не президент Ирана, а верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. И за эту сферу отвечает его помощник по международным делам Али Велаяти. Поэтому, полагает Евсеев, приход к власти Раиси не приведет к прекращению российско-иранского диалога. "Но это приведет к замедлению реализации тех решений, которые были приняты, и более трудному развитию", — считает он.

С кем сотрудничать проще

"Если говорить о странах СНГ, то на сегодняшний день наблюдаются сложные ирано-таджикские отношения, которые при Раиси, скорее всего, будут усугубляться. Потому что руководств Таджикистана считает, что Иран поддерживает исламистские партии в Таджикистане. Соответственно, он выступает против членства Ирана в ШОС. И если эта ситуация может быть несколько смягчена при Хасане Роухани, то при Ибхаме Раиси она будет усугубляться. Я не говорю, что это плохо, но это не будет способствовать урегулированию ситуации", — сказал Евсеев.

"Непростые отношения складываются у Ирана с Узбекистаном. Помочь разрешить противоречия при Шавкате Мирзиееве могла бы Россия, но опять же, это зависит от готовности Ирана к поискам компромисса. В частности, по Афганистану, потому что Узбекистан имеет там серьезные интересы, там присутствует узбекская диаспора. Но на Узбекистан влияет же не только Россия, но и США. И, по-видимому, это будет препятствовать нормализации отношений между Ираном и Узбекистаном", — считает Евсеев.

Ирано-казахстанские отношения, по словам эксперта, формально находятся в хорошем состоянии. Но Казахстан также подвержен влиянию со стороны Вашингтона, и "это создает не совсем благоприятный фон", полагает Евсеев.

У Киргизии нет ярко выраженной политики по отношению к Ирану. Туркменистан сотрудничает, но чисто экономически. Зато Иран имеет хорошие отношения с Беларусью.

"Четко спрогнозировать политику Роухани и Раиси трудно, но, я думаю, что Роухани будет создавать больше возможностей для какого-то взаимодействия, потому что он менее конфронтационный и более приемлемый для Запада. И для тех государств, на которые Запад имеет влияние", — отметил Владимир Евсеев.