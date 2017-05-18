Оружие на миллиард: кто покупает белорусскую военную технику и оборудование

На днях председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев рассказал , что за пять лет Беларусь увеличила в два раза экспорт продукции военного назначения. За прошлый год выручка от экспорта военной продукции составила около одного миллиарда долларов.

Оружейные контракты — всегда закрытая тема для СМИ, куда просачивается не так много информации. 42.TUT.BY, опираясь на открытые данные, проанализировал, на чем зарабатывает белорусская оборонка.

Зенитные комплексы и радары

В области модернизации зенитных комплексов белорусские специалисты накопили значительный опыт. Наши проекты востребованы за рубежом. Так, Вьетнам закупил модернизированные белорусской компанией УП «Тетраэдр» комплексы С-125−2ТМ «Печора-2ТМ». Во время стрельб все три полученных в 2015 году ЗРК успешно поразили 100% целей.



С-125−2ТМ «Печора-2ТМ». Фото: mir24.tv.

Также во Вьетнаме выпускается РЛС RV-02 — усовершенствованная версия РЛС «Восток-Э», разработанная совместно с Беларусью.

Внешне RV-02 почти ничем не отличаются от «Восток-Э». Эти РЛС позволяют эффективно обнаруживать современные малозаметные истребители, включая разрабатываемый в Китае J-20. Станция отличается повышенной помехозащищенностью, скрытностью, надежностью и мобильностью.



РЛС RV-02. Фото: soha.vn

Много белорусского оружия и в войсках Мьянмы. Если говорить о ПВО, то в прошлом году Вооруженные силы Мьянмы впервые публично показали новейшие зенитные ракетные комплексы «Квадрат-М», разработанные белорусским предприятием ОАО «АЛЕВКУРП».



Фото: defence-blog.com

Особенностью данного комплекса является использование шасси МЗКТ-6922, которое также применяется в белорусском «Стилет» и российских ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э».



Фото: military-az.com

Еще одним покупателем белорусского оружия стал Азербайджан — туда продали модернизированные зенитные ракетные комплексы «Бук-МБ». Все устаревшее оборудование было заменено современной элементной базой, произведенной в Беларуси. Для этого на наших предприятиях были разработаны более 100 новых устройств и подсистем.

Бронеавтомобили и противотанковые комплексы

Легкая бронетехника — еще одно направление, которое активно сейчас развивается. Белорусские бронеавтомобили «Барс», например, были закуплены Туркменией. Точное количество не называется, он они были замечены в 2016 году на учениях туркменской армии Watan (Родина).



«Барс». Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

«Барс» может перевезти семь человек десанта на расстояние до 700 км. Максимальная скорость — 120 км/ч.

Также на этих учениях «засветился» белорусский противотанковый комплекс «Каракал». ПТРК способен уничтожать наземную, надводную и воздушную (на малых высотах) технику противника, а также укрепления. Специально для комплекса «Каракал» разработана ракета с термобарической БЧ.



ПТРК «Каракал»

«Каракал» создан белорусской компанией «Белтех» с участием киевского КБ «Луч». Основным вооружением боевой машины являются противотанковые ракеты «Барьер».



Бронеавтомобиль Otokar Cobra азербайджанской армии, вооруженный ПТРК «Скиф». Фото: wikimedia.org

Если говорить о противотанковых комплексах, то еще одна белорусско-украинская разработка пользуется спросом за рубежом. Это ПТРК «Скиф», способный поражать цели днем на дальности до 5 км, ночью — до 3 км. Такие комплексы есть на вооружении Грузинской, Азербайджанской и Алжирской армий.

Колесные тягачи

МЗКТ-7930 — лидер на российском рынке военных шасси в классе грузоподъемностью от 17,8 до 24 тонн. На них размещаются российские комплексы: оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», береговые противокорабельные комплексы «Бал-Э», «Берег» и «Бастион», антенные посты ЗРК С-400 и другие.



МЗКТ-7930. Фото: МЗКТ

Специально для Арабских Эмиратов построен автопоезд МЗКТ-741351 + 999 421 + 83 721. Он предназначен для перевозки основных боевых танков Leclerc.



Фото: Евгений Ерчак

Автопоезд отличается высоким уровнем комфорта для экипажа и способен перевозить одновременно два танка типа Leclerc (вес каждой машины порядка 57 тонн) и одну боевую машину БМП-3. Полная масса автопоезда достигает 210 тонн.

Кстати, белорусские комплектующие используются при постройке новейших российских бронеавтомобилей «Тайфун-У». МЗКТ производит для них мосты, автоматическую коробку и элементы подвески.

Ремонт авиатехники

558-й авиационный ремонтный завод проводит модернизацию боевых вертолетов и самолетов. Известно, что в прошлом году был подписан контракт с казахстанским ТОО «КАИ» («Казахстанская авиационная индустрия») о выполнении ремонта и модернизации самолета типа Су-25. У штурмовиков будет значительно модернизирован прицельный комплекс, введены новые режимов его работы.



Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО «558-й авиационный ремонтный завод». Самолет не окрашен. Январь 2017 года. Фото: m-4 / forums.airforce.ru

Еще в 2013 году был подписан контракт на ремонт и модернизацию 12 истребителей, для ВВС Анголы. Все они должны быть переданы заказчику в течение 2017 года.

Это далеко не все, что производит белорусская оборонка на экспорт. Например, белорусское предприятие «Пеленг» поставляет прицелы для российских противотанковых комплексов. Белорусские приборы установлены на БМП-2, БМП-3, танках Т-80УЕ1, Т-72Б3 и Т-72Б3М, самоходной противотанковой пушке «Спрут-СДМ1», боевой машине поддержки танков «Терминатор-2» и др.

Даже на самом современном самолете пятого поколения — российском ПАК Фа (Т-50) — установлены мониторы витебского предприятия ОАО «КБ «Дисплей»