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Azerbaijan Fashion Week стартует в Баку 23 мая

19.05.2017 17:24 — Разное | БелТА  
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Azerbaijan Fashion Week стартует в Баку 23 мая

Пятый сезон Azerbaijan Fashion Week - осень-зима 2017/2018 пройдет в Баку с 23 по 27 мая. Об этом сообщает агентство Trend.

Азербайджанская Неделя моды обещает удивить новыми проектами, рубриками и мероприятиями. Каждый день Недели моды AFW будет ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых будут известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины.

Каждый желающий сможет приобрести дизайнерскую одежду в шоу-руме, познакомившись с создателями коллекций.

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.

Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.-0-

 
 
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Каждый желающий сможет приобрести дизайнерскую одежду в шоу-руме, познакомившись с создателями коллекций.

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