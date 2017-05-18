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Двое бобруйчан помогли задержать пьяного водителя - он едва не попал в аварию

19.05.2017 17:08 — Разное | Tut.by  
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Двое бобруйчан помогли задержать пьяного водителя — мужчина создавал на дороге одну аварийную ситуацию за другой и едва не попал в аварию. Действия пьяного водителя Павел Некрашевич снял на телефон, попутно они с приятелем вызвали ГАИ, пишет «Коммерческий курьер».

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Автомобилисты заметили, что Opel выехал на трассу со стороны дачного поселка под Бобруйском так, словно водитель даже не смотрел по сторонам. На видео заметно, что мужчина не раз обгонял попутно движущиеся автомобили через двойную сплошную, не соблюдал дистанцию и скоростной режим, создавал аварийные ситуации. Приятели решили, что водитель пьян, и вызвали ГАИ.

Остановился водитель Opel сам — он едва не попал аварию, врезавшись в бордюр. Мужчина и правда был пьян — в крови было 1,4 промилле алкоголя. 63-летнего мужчину оштрафовали и лишили права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

 
 
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