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Брестчанин сделал сразу два ложных сообщения об угрозе взрыва
19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителю Бреста грозит уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения об опасности, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел поздним вечером 15 мая. Неработающий брестчанин 1964 года рождения в 23.51 позвонил с мобильного телефона по спецлинии 104 и сообщил об угрозе взрыва бытового газа в одной из квартир жилого дома по ул.Кривошеина. А уже в 23.58 звонок с этого же номера телефона раздался в дежурной службе милиции. В этот раз мужчина сообщил о минировании зданий Следственного комитета по ул.Пушкинской.
При обследовании зданий саперно-пиротехнической группой в/ч 5526 взрывоопасных предметов не обнаружено. Не подтвердилась также информация об угрозе взрыва бытового газа. Эвакуация граждан в обоих случаях не проводилась.
В отношении гражданина возбуждено уголовные дела по ч.1 ст.340 и ч.2 ст.340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности). Мужчина арестован.-0-
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При обследовании зданий саперно-пиротехнической группой в/ч 5526 взрывоопасных предметов не обнаружено. Не подтвердилась также информация об угрозе взрыва...
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