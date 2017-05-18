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Украинский флагман сломался сразу после ремонта

19.05.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
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Дизельный двигатель флагмана украинских Военно-морских сил фрегата «Гетман Сагайдачный» вышел из строя сразу после ремонта корабля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.


«Гетман Сагайдачный». Фото: vmsu.info

«Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тысяч гривен (около 25 тыс. долларов — прим. ред)», — говорится в сообщении.

Заказ на ремонт корабля получил киевский судостроительный завод «Ленинская кузница». Всего на ремонт флагмана было выделено 14,5 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов).

«Гетман Сагайдачный» изначально закладывался как сторожевой корабль проекта 11 351 «Нерей», позже был переквалифицирован во фрегат. По своим тактическим характеристикам данный корабль не соответствует своему классу — корабль фактически является модификацией проекта 1135 без ударного ракетного комплекса.

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Всего на ремонт флагмана было выделено 14,5 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов).

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