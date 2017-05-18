Фильм Звягинцева, которому устроили овации в Канне, покажут в Минске одновременно с Россией

Столичный «Киновидеопрокат» и кинотеатр Falcon Club Бутик Кино анонсировали премьеру в Минске российской драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» . На днях фильм показали в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, где картину ждали 10-минутные овации.





Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары в разгар тяжелого развода. У него — беременная любовница, у нее — состоятельный любовник. Беда в том, что у пары есть общий сын — 12-летний Алеша, который внезапно исчезает.

В числе первых картину посмотрел российский кинокритик Антон Долин, который пишет :

«Нелюбовь» — фильм сумерек и ночи, сгущающейся тьмы, живущей на экране своей жутковатой жизнью. Мы, однако, знаем, что самая кромешная темнота наступает перед рассветом. Настолько же, насколько «Левиафан» был фильмом о государстве, «Нелюбовь» — картина о гражданском обществе. Родные могут отвернуться от тебя; чужие — помочь и спасти. Волонтерские отряды, молча и деловито бросающиеся на помощь, дают в фильме альтернативу повсеместному, в буквальном смысле опасному для жизни равнодушию. Новый виток такой социальной активности стал в последние годы реакцией на подавление политических протестов российскими властями. «Нелюбовь» показывает, что солидарность все-таки возможна даже там, где каждый сам за себя, и человек человеку зверь".

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Впрочем, российские критики разделились во мнениях относительно фильма. Куда сдержаннее на эмоции журналист «Афиша Daily» Станислав Зельвенский:

«Звягинцев-сатирик по-прежнему может произвести впечатление разве что на интеллигентных иностранцев (хотя в то, что среди них окажется каннское жюри, верится с трудом). Чего стоит искусственная и несмешная — скорее, впрочем, забытая — линия про православную корпорацию (с репродукции иконы камера наплывает на надпись „Отдел продаж“, тонко!), где запрещено разводиться. Или чудовищный эпизод в дорогом ресторане, где, о ужас, блондинки делают селфи, раздают свои телефоны незнакомцам, а то и залезают в инстаграм; бедная, бедная Россия».

Составить свое впечатление о фильме минчане смогут уже 1 июня: в белорусском прокате фильм стартует одновременно с российским.