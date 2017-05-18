Компания Xiaomi представит свой новый смартфон 25 мая

Руководство Xiaomi объявило дату презентации своего нового мобильного устройства. Двадцать пятого мая компания представит Xiaomi Mi Max 2.

Несмотря на близкий релиз, о самой новинке практически ничего не известно. Даже в анонсе нет никакой информации о технических характеристиках новинки. Пока остается довольствоваться лишь слухами, согласно которым девайс получит процессор с тактовой частотой 2,2 Ггц и дисплей в 6,4 дюйма Full HD 1080 р. А внешне устройство будет похоже на Mi Max 1.