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В Минске на переходе милицейский УАЗ столкнулся с велосипедистом
В Минске около «АвтоВАЗа» милицейский УАЗ столкнулся на пешеходном переходе с велосипедистом. Мужчина получил травмы и находится в больнице.
Авария произошла поздно вечером 18 мая на улице Кижеватова.
— Я двигался по велодорожке. Когда выехал на пешеходный переход, мне горел зеленый. Милицейский автомобиль, который ехал без проблесковых маячков, я видел и был уверен, что водитель остановится. Но этого не произошло и я врезался в дверь машины, — рассказал AUTO.TUT.BY мужчина.
В результате ДТП велосипедист получил сотрясение мозга и перелом скуловой кости. Его госпитализировали.
В ГАИ Минска подтвердили факт столкновения.
— По данному факту проводится проверка, материалы находятся в отделе дознания, — сказал AUTO.TUT.BY начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
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Авария произошла поздно вечером 18 мая около "АвтоВАЗа".
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