В Минске на переходе милицейский УАЗ столкнулся с велосипедистом

В Минске около «АвтоВАЗа» милицейский УАЗ столкнулся на пешеходном переходе с велосипедистом. Мужчина получил травмы и находится в больнице.





Авария произошла поздно вечером 18 мая на улице Кижеватова.

— Я двигался по велодорожке. Когда выехал на пешеходный переход, мне горел зеленый. Милицейский автомобиль, который ехал без проблесковых маячков, я видел и был уверен, что водитель остановится. Но этого не произошло и я врезался в дверь машины, — рассказал AUTO.TUT.BY мужчина.

В результате ДТП велосипедист получил сотрясение мозга и перелом скуловой кости. Его госпитализировали.

В ГАИ Минска подтвердили факт столкновения.

— По данному факту проводится проверка, материалы находятся в отделе дознания, — сказал AUTO.TUT.BY начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.