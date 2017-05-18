На бал: выпускница выбирает платье с модным блогером

Главное правило выпускницы — не перегружать собственную красоту обилием блесток и кружев. В этом мнении сошлись и выпускница Маргарита, и блогер Мария Погорелова . Удостоверившись в единстве взглядов, отправились на поиски подходящего платья. Оказалось, что многие популярные модели выпускницы уже разобрали, но нам все же удалось подобрать несколько платьев, которые превращали выпускницу из принцессы в звезду ковровой дорожки и обратно.

"А ты есть в "Инстаграме?" — "Я на тебя подписана" — девушки поладили и приступили к примерке.



© Sputnik / Марина Серебрякова Модный блогер Мария Погорелова помогает выбрать платье выпускнице

В голубом

Выпускница призналась, что будет скучать по школе, так что наша задача — подобрать платье, которое скрасит чуть грустный момент.

"Хочется увидеть и сразу понять — это твое", — поставила задачу Маргарита.

"Если бюджет позволяет, девушки порой выбирают два платья: в одном они поднимаются на сцену за дипломом, а второе надевают на неформальную часть. А это платье одинаково здорово подходит и для вручения диплома, и для танцев", — Мария посоветовала к примерке недлинное голубое платье.



© Sputnik / Марина Серебрякова Это платье одинаково здорово подходит и для вручения диплома, и для танцев

Изначально к нежно-голубому платью Марго отнеслась настороженно — рассказала, что не уверена, подойдет ли ей оттенок. Но как только примерила платье, отвергла сомнения, а Мария рассказала, с какими аксессуарами сочетать наряд.

"Платье с открытым верхом хорошо бы дополнить модными крупными серьгами со стразами — и блистать. Высокую прическу можно дополнить небольшой тиарой, но скрыть ее в волосах, не создавая впечатление конкурса красоты, но намекая на юность и стиль принцессы", — посоветовала блогер.

Как Кейт Мосс

Некоторые выпускницы предпочитают самые модные цвета — искателям трендов Мария посоветовала платье цвета "гринери" — свежей зелени, который будет в моде в 2018 году. Но если вы цените классику, остановитесь на пудровых оттенках.

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Минске" title="Выбор выпускного платья в Минске" class=""> © Sputnik / Марина Серебрякова Выбор выпускного платья в Минске

"Как показывает красная дорожка Каннского фестиваля , розовое пудровое платье в пол с открытой ногой — тренд сезона. Выделилась разве что Тильда Суинтон, если вы не сторонница эпатажа, с оттенком пыльной розы не ошибетесь.

"Классическое платье в бельевом стиле — так можно поддержать мировой тренд на 90-е. Все мы помним рекламу с Кейт Мосс на Тайм Сквер. На такое платье нет временных ограничений, оно перешло в разряд вечной классики. Скомбинировав такое платье с разными аксессуарами, можно получить разный стиль. Уложенные волной волосы и красные губы создадут аллюзию на Голливуд, а массивные серьги и браслеты превратят его в бохо-стиль", — посоветовала Мария.

И вовсе не платье

Сама Мария, представив себя выпускницей, примерила комбинезон пыльного цвета.



© Sputnik / Марина Серебрякова Модный блогер Мария Погорелова примерила комбинезон

"Многие молодые девушки предпочитают пудровые оттенки — от бежевого до пыльной розы. Многие платья имеют полупрозрачный верх и разлетающуюся юбку. Мне кажется, это отличный выбор для молодой девушки. Нужно просто подчеркнуть красоту, не нагромождая много кружева", — пояснила свой выбор Мария и продемонстрировала нам комбинезон.

Сама Погорелова на выпускной надевала платье темного синего цвета и прямого силуэта. Блогер советует в эксперименты с использованием массивных аксессуаров и нестандартного кроя пускаться уже на университетском выпускном. А в школе позволить себе легкость.

Не только салон

Подходящее платье можно найти не только в салонах вечерней моды. Удачные варианты обнаружились и в магазине "Алена Горецкая" — правда, выпускница их не оценила.



© Sputnik / Марина Серебрякова В магазине "Алена Горецкая"

"Зато такое платье понравилось бы нашему завучу", — смеется героиня.

Мария посоветовала подобными платьями заменить тренд на школьную форму во время последних звонков. Смотрятся на девушках они куда элегантнее, чем переднички. В целом, в таком магазине можно подобрать платье, которое одинаково хорошо подойдет и для выпускного, и для роли подружки невесты — одним словом, на все торжественные случаи.



© Sputnik / Марина Серебрякова Элегантное платье подойдет и для выпускного, и для последнего звонка

"Если бюджет ограничен, купите легкое платье с принтом, которое сможете носить как сарафан или летнее платье в будущем. Только представьте — все лето, надевая платье, сможете вспоминать о выпускном", — уверена блогер.



© Sputnik / Марина Серебрякова Легкое платье с принтом можно носить все лето после выпускного

И обувь Мария советует подбирать удобную, причем, удобными могут быть и шпильки.

"Некоторые девушки привыкли к шпилькам, и для них это не дань моде. Но если для вас такая обувь непривычна, выберите туфли на устойчивом каблуке. Сейчас много удачных моделей, позвольте себе чувствовать себя комфортно — я за практичность", — посоветовала консультант юным читательницам Sputnik.

Кстати, бюджетные варианты платьев удалось найти и в салоне вечерней моды: на распродаже попадались интересные модели всего за 50 рублей.



© Sputnik / Марина Серебрякова В Торговом доме на Немиге нашелся легкий сарафан, с которым при желании можно создать образ на выпускной

Sputnik попытал удачу и в Торговом доме на Немиге. Выяснилось, что даже из обычного сарафана можно сконструировать интересный образ.