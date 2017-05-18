Первого замдиректора стройфирмы в Минском районе подозревают в хищении материалов на Br66 тыс.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области санкционировала заключение под стражу 51-летнего мужчины, занимающего в одной из строительных организаций Минского района должность первого заместителя директора, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович.

Он подозревается в хищении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.210 УК), служебном подлоге (ч.1 ст.427 УК), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК).

В частности, мужчину подозревают в том, что в 2012-2014 годах он похитил принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью строительные материалы на общую сумму более Br66 тыс. Стройматериалы были доставлены и выгружены на земельном участке, зарегистрированном на имя сожительницы. Желая скрыть совершенное, он давал указания подчиненным работникам на составление и внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, согласно которым похищенное им якобы было использовано на строительство многоквартирных домов, магазинов и других объектов. Он также поручал подчиненным организовывать приобретение от имени возглавляемых им обществ, оплату и последующую доставку строительных материалов на земельный участок своей сожительницы, где впоследствии использовал их в личных целях для строительства жилого дома в Минском районе.

Предварительное расследование по уголовному делу производится управлением УСК Беларуси по Минской области.

Если вина будет доказана, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.-0-