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СМИ: Эстония может отказаться подписывать протокол о намерениях по проекту "Шелкового пути"

19.05.2017 18:26 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: Эстония может отказаться подписывать протокол о намерениях по проекту "Шелкового пути"

Ряд европейских стран, в том числе Эстония, откажутся подписать протокол о совместных намерениях по продвигаемому Китаем проекту масштабного экономического сотрудничества "Один пояс — один путь".

Об этом в понедельник сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на анонимный дипломатический источник, пишет baltic-course.com.

По его сведениям, от подписания документа откажутся Эстония, Франция, Германия, Греция, Португалия и Великобритания.

По словам дипломата, европейские страны договорились не поддерживать документ в его нынешнем виде, поскольку, по их оценке, протокол недостаточно прозрачен в вопросе конкурсных процедур и экологических требований.

По словам министра экономики ФРГ Бригитты Циприс, для Германии важно, чтобы проекты в рамках китайской инициативы были прозрачными и соответствовали международным стандартам. "Я считаю, что в этом вопросе возможны значительные улучшения", – отметила Циприс.

Китай представил документ участникам проекта на прошлой неделе, отметив, что внесение поправок в текст не предусмотрено. Протокол планируется подписать в понедельник.

Международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 14-15 мая. В нем участвуют главы государств и правительств 29 стран, в том числе Испании, России, Турции и Пакистана, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. 

Основная тема форума — обсуждение китайской инициативы по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс – один путь", которая объединяет два проекта — "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". В рамках этого проекта Пекин хочет восстановить древние торговые пути, связывавшие Азию, Европу и Африку.

 
 
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Ряд европейских стран, в том числе Эстония, откажутся подписать протокол о совместных намерениях по продвигаемому Китаем проекту масштабного экономического...

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