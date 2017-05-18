ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительнице Ганцевичей за заражение двух мужчин ВИЧ грозит до 13 лет лишения свободы

19.05.2017 18:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено на жительницу Ганцевичей, которая заразила двух мужчин ВИЧ, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор Ганцевичского района Сергей Насеня.

Женщина с 2011 года знала о том, что заражена вирусом иммунодефицита. Тогда же ее предупредили об ответственности за вступление в половую связь без контрацептивов. Тем не менее, жительница райцентра нарушила установленные запреты. О своем статусе она не предупредила троих мужчин, двое из которых были инфицированы.

Один из пострадавших узнал о наличии вируса случайно. Его жена пришла в больницу становиться на учет по беременности. У будущей мамы был взят анализ на ВИЧ, который оказался положительным. Повторное исследование показало тот же результат. Затем проверили и кровь ее супруга.

Эта история послужила началом следствия. Выяснилось, что пострадавший мужчина имел связь с подозреваемой задолго до женитьбы. Был установлен и другой потерпевший, у которого был контакт с подследственной.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.157 (заражение ВИЧ), которое изучено прокурором и направлено в суд. Подследственной грозит от 5 до 13 лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина с 2011 года знала о том, что заражена вирусом иммунодефицита.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Первого замдиректора стройфирмы в Минском районе подозревают в хищении материалов на Br66 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика