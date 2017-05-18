Жительнице Ганцевичей за заражение двух мужчин ВИЧ грозит до 13 лет лишения свободы

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено на жительницу Ганцевичей, которая заразила двух мужчин ВИЧ, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор Ганцевичского района Сергей Насеня.

Женщина с 2011 года знала о том, что заражена вирусом иммунодефицита. Тогда же ее предупредили об ответственности за вступление в половую связь без контрацептивов. Тем не менее, жительница райцентра нарушила установленные запреты. О своем статусе она не предупредила троих мужчин, двое из которых были инфицированы.

Один из пострадавших узнал о наличии вируса случайно. Его жена пришла в больницу становиться на учет по беременности. У будущей мамы был взят анализ на ВИЧ, который оказался положительным. Повторное исследование показало тот же результат. Затем проверили и кровь ее супруга.

Эта история послужила началом следствия. Выяснилось, что пострадавший мужчина имел связь с подозреваемой задолго до женитьбы. Был установлен и другой потерпевший, у которого был контакт с подследственной.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.157 (заражение ВИЧ), которое изучено прокурором и направлено в суд. Подследственной грозит от 5 до 13 лет лишения свободы.-0-