|
Около 140 макак усыпили во Франции из-за опасного вируса герпеса
19.05.2017 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Около 140 макак, живущих в заповеднике во французском заповеднике в департаменте Ланды, усыпили из-за опасного для людей вируса герпеса, сообщил портал
Животные были усыплены в пятницу в парке La Pinède des singes, посетители которого обычно гуляли в заповеднике и наблюдали макак в дикой природе.
В январе 2016 года местные власти постановили закрыть парк, поскольку в нем были выявлены нарушения в содержании животных – приматы зачастую сбегали и неконтролируемо размножались.
В январе текущего года в анализах обезьян обнаружили вирус герпеса (MaHV1), который является чрезвычайно патогенным для человека.
"Это (усыпление – Sputnik) вызвало немало эмоций у местного населения. Некоторые жители даже предлагали пристроить обезьянок у себя, но это было невозможно", – заявил представитель властей Лионель Кутюр.
Он также подчеркнул, что причиной для уничтожения животных стали санитарные, а не экономические вопросы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные жители предлагали пристроить у себя животных, однако им отказали в этом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии