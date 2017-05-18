Около 140 макак усыпили во Франции из-за опасного вируса герпеса

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Около 140 макак, живущих в заповеднике во французском заповеднике в департаменте Ланды, усыпили из-за опасного для людей вируса герпеса, сообщил портал 20minutes .

Животные были усыплены в пятницу в парке La Pinède des singes, посетители которого обычно гуляли в заповеднике и наблюдали макак в дикой природе.

В январе 2016 года местные власти постановили закрыть парк, поскольку в нем были выявлены нарушения в содержании животных – приматы зачастую сбегали и неконтролируемо размножались.

В январе текущего года в анализах обезьян обнаружили вирус герпеса (MaHV1), который является чрезвычайно патогенным для человека.

"Это (усыпление – Sputnik) вызвало немало эмоций у местного населения. Некоторые жители даже предлагали пристроить обезьянок у себя, но это было невозможно", – заявил представитель властей Лионель Кутюр.

Он также подчеркнул, что причиной для уничтожения животных стали санитарные, а не экономические вопросы.