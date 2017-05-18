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Президент поддержал идею народного контроля цен в объектах торговли

19.05.2017 17:17 — Разное | Ежедневник  
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Президент поддержал идею народного контроля цен в объектах торговли

«Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах … ситуация может быть другая».

Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах. Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

«Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата, –сказал президент. – Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она – кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях».

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что традиционно профсоюзы участвуют в решении вопросов в сфере занятости. "Я также буду просить, чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Эти вопросы держите в поле зрения", – подчеркнул Глава государства.

 
 
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«Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах … ситуация может быть другая».

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