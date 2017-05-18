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Фотоловушка помогла задержать браконьера под Гродно

19.05.2017 18:57 — Разное | БелТА  
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19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фотоловушка помогла задержать браконьера под Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Базар.

В середине мая рейдовая группа инспекции обнаружила в 200 метрах от берега озера Белое на территории республиканского ландшафтного заказника "Озеры" тайник. Электроловильная установка с аккумулятором были уложены в металлическую коробку: ее спрятали в яму у ели, а сверху замаскировали листвой.

"Работниками инспекции рядом с этим местом была установлена фотоловушка. Спустя несколько дней фотоловушка сработала: она зафиксировала мужчину с дорожной сумкой", - сказал Сергей Базар. Для отработки информации на место выехала группа инспекции.

Электроловильной установки в тайнике не было. Зато рядом с этим местом на дереве висела куртка и штаны, на земле стояли мужские ботинки и дорожная сумка. Вскоре пришел и горе-рыбак: им оказался житель агрогородка Озеры Гродненского района. При помощи электроудочки он добыл 18 особей леща, 8 особей карася серебряного, а также щуку, окуня и линя общим весом почти в 15 кг.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Гродненского РОВД. Вред, причиненный окружающей среде, составил 576 базовых величин (более Br13 тыс.). Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы или других водных животных). Он заключен под стражу.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В середине мая рейдовая группа инспекции обнаружила в 200 метрах от берега озера Белое на территории республиканского ландшафтного заказника "Озеры" тайник.

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