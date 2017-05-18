Как выглядит новый кроссовер Skoda Karoq, который заменит Yeti

Новый компактный «паркетник» Skoda не был таким уж секретом: практически все о нем стало известно еще за 20 дней до официальной премьеры 18 мая в Стокгольме. За исключением внешности, которую тщательно скрывала камуфляжная пленка.





Наконец-то Karoq явился нам во всей красе на официальных фотографиях. Основные подробности о новом кроссовере, который оказывается на 16 см крупнее Yeti, можно узнать здесь : в этот раз познакомимся поближе с гаммой доступных для новинки силовых агрегатов.





Итак, начальная версия Karoq получит трехцилиндровый бензиновый моторчик TSI объемом 1 л, развивающий 115 лошадиных сил и 175 Нм крутящего момента. Вторая бензиновая версия Karoq — с новой 1,5-литровой «четверкой» TSI (150 сил и 250 Нм тяги) с системой деактивации половины цилиндров при малой нагрузке — по паспорту двигатель довольствуется средними 5,1 л/100 км.





Остальные три модификации Karoq — на тяжелом топливе. Оснащаются они моторами 1,6 TDI (115 сил и 250 Нм) и 2,0 TDI (150 сил/340 Нм и 190 сил/400 Нм). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Самым динамичным в гамме оказывается 190-сильный Karoq, который по умолчанию оснащается полным приводом и «роботом» — по паспорту на размен первой «сотни» он тратит 7,8 секунды и разгоняется до максимальных 211 км/ч.





Начиная с комплектации Ambition, для кроссовера будет доступен комплекс драйверской электроники, позволяющий выбирать различные режимы движения — Normal, Sport, Eco, Individual, Snow и Off-Road (два последних доступны только для Karoq с полноприводной трансмиссией).





В Европе прием заказов на Karoq стартует летом — первые покупатели получат машины в октябре. Стоимость пока неизвестна, но, как ожидается, за «базу» попросят около 21 000 евро. А вот когда Karoq появится в Беларуси — вопрос пока открытый: в настоящее время у нас продаются Yeti нижегородской сборки, выпуск которых еще продолжится год-два! Не исключено, что две модели будут продаваться параллельно.