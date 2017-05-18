Группу многоквартирных жилых домов с объектами социально-гарантированного обслуживания населения и общежитие госзастройщик возводит в конце улицы Выготского, где он уже построил один дом .

Дом № 1, в котором сейчас УКС предлагает квартиры нуждающимся, начали строить в октябре прошлого года. Закончить планируют в июле.

Дом будет 4-секционный, 9-этажный. В нескольких квартирах первого этажа предусмотрены погреба под лоджиями с доступом через люки. В больших комнатах запроектированы эркеры.

На первом этаже построят две квартиры для людей с ограниченными возможностями.

Всего в доме будет 140 квартир. Дольщикам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов, предлагаются 70 квартир. Из них:

— 17 однокомнатных общей площадью от 49,03 до 51,7 кв. м;

— 26 двухкомнатных общей площадью от 67,72 до 80,02 кв. м;

— 25 трехкомнатных общей площадью от 88,73 до 94,05 кв. м;

— 2 четырехкомнатные общей площадью 119,04 кв. м.

Стоимость квадратного метра в пределах нормативной площади составляет 851 рубль, превышающих нормативную площадь — 1209 рублей.

Договоры УКС начнет заключать 24 мая.