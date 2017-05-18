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Лукашенко поддержал инициативу профсоюзов о "народном контроле" за ценами

19.05.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, сообщает пресс-служба президента.


Фото: president.gov.by

«Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата, — сказал президент. — Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она — кто, как не профсоюзы, это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях».

Александр Лукашенко обратил внимание, что традиционно профсоюзы участвуют в решении вопросов в сфере занятости. «Я также буду просить, чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Эти вопросы держите в поле зрения», — заявил глава государства.

Напомним, что в Федерации профсоюзов заявили о намерении заняться мониторингом цен. В группу по мониторингу  войдут представители социально-экономических отделов всех областных и минского городского объединений профсоюзов. Контролировать намерены цены на социально значимые группы товаров. Данные официальной статистики сравнят с «практической реализацией ценовой политики на местах», то есть проанализируют различия между заявленной ценой на товар и его фактической стоимостью в конкретных торговых точках. Данные мониторинга ежемесячно будут передаваться в правительство. Взаимодействовать в обеспечении ценовой доступности товаров и услуг с федерацией планирует МАРТ. 

 
 
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