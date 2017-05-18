Более 500 атлетов выступят на ЧЕ по самбо в Минске, Беларусь будет в сильнейшем составе

Более 500 спортсменов примут участие в чемпионате Европы по самбо, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия континентального первенства состоится 19 мая в столичном Дворце спорта в 17.30.

На борцовских коврах будут разыграны 27 комплектов медалей: в 9 весовых категориях у мужчин и в 9 — у женщин в спортивном самбо, а также в 9 весовых категориях в боевом самбо.

Белорусская сборная представлена сильнейшим составом. В команду вошли как всемирно известные самбисты, так и восходящие звезды этого спорта.

По словам главного тренера белорусской команды Вячеслава Кота, планы подготовки к чемпионату выполнены в полном объеме, спортсмены подошли к европейскому старту в хорошей форме. За медали чемпионата поборются ведущие белорусские самбисты Вячеслав Бурдзь (57 кг), Степан Попов (74 кг), Андрей Казусенок (до 100 кг), Юрий Рыбак (свыше 100 кг). Всего мужская команда выступит в девяти весовых категориях. Не менее впечатляющим выглядит и женский состав команды по самбо. Большие надежды возлагаются на Лейлу Аббасову (48 кг), победительницу первых Европейских игр в Баку Татьяну Мацко (64 кг), Ольгу Намазову (72 кг), серебряную призерку минувшего чемпионата мира в Болгарии Светлану Тимошенко (80 кг).

Также сборная Беларуси будет представлена на чемпионате Европы в разделе боевого самбо.

— Первенство континента всегда проходит напряженно. За последнее время значительно возрос уровень сборных команд. Раньше в самбо доминировали 2−3 страны, сейчас ситуация изменилась. Хороший результат начали показывать спортсмены из Франции, Испании, Италии, Польши, поэтому определить фаворита трудно, — отметил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Беларуси в третий раз. Первые финальные поединки начнутся сегодня в 18.00.

Организаторами соревнований выступают Европейская и Белорусская федерации самбо, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.