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Путевка в детский летний лагерь в среднем обойдется в 410 рублей
Средняя стоимость путевки в детский летний лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит 410 рублей, а с дневным пребыванием — 90 рублей. Об этом
Путевка в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней в среднем обойдется в 410 рублей, при этом удешевление стоимости путевки за счет государственных средств составит 175 рублей (43% от полной стоимости). Средняя стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием — 90 рублей. Размер удешевления в этом случае составит 72 рубля (80% от полной стоимости).
Ранее заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева,
На детскую летнюю оздоровительную кампанию 2017 года из средств республиканского бюджета направят 39,1 млн рублей. Часть затрат на приобретение путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций и местных бюджетов.
Летом в Беларуси будет работать 6072 детских оздоровительных лагеря: 1553 — с круглосуточным пребыванием детей (в том числе 146 стационарных) и 4519 лагерей — с дневным. По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях всех типов этим летом отдохнут более 357 тысяч детей, в том числе 12,6 тысячи детей-сирот и 3,9 тысячи детей-инвалидов.
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Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит 410 рублей, а с дневным пребыванием - 90 рублей.
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