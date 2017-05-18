Путевка в детский летний лагерь в среднем обойдется в 410 рублей

Средняя стоимость путевки в детский летний лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит 410 рублей, а с дневным пребыванием — 90 рублей. Об этом сообщили на совещании по подготовке и проведению детской летней оздоровительной кампании 2017 года.





Путевка в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней в среднем обойдется в 410 рублей, при этом удешевление стоимости путевки за счет государственных средств составит 175 рублей (43% от полной стоимости). Средняя стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием — 90 рублей. Размер удешевления в этом случае составит 72 рубля (80% от полной стоимости).

Ранее заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьева, сообщала , что средняя стоимость путевки в детский летний лагерь круглосуточного пребывания города Минска в этом году составляет 490 рублей, цена путевки в спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания — 120, в 9-дневный палаточный лагерь — 112 рублей, в «школьный» лагерь — 92 рубля.

На детскую летнюю оздоровительную кампанию 2017 года из средств республиканского бюджета направят 39,1 млн рублей. Часть затрат на приобретение путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций и местных бюджетов.

Летом в Беларуси будет работать 6072 детских оздоровительных лагеря: 1553 — с круглосуточным пребыванием детей (в том числе 146 стационарных) и 4519 лагерей — с дневным. По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях всех типов этим летом отдохнут более 357 тысяч детей, в том числе 12,6 тысячи детей-сирот и 3,9 тысячи детей-инвалидов.