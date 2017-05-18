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Итоги недели: форум в Китае, санкции в Украине и ЧМ-2021 по хоккею
19.05.2017 19:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Наиболее заметные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с руководителем информационного агентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой.
Говоря об участии президента Беларуси в форуме "Один пояс — один путь", руководитель информагентства обратил внимание на уважительное отношение представителей КНР к нашей стране, начиная от встречи белорусского лидера в Пекине и заканчивая добросовестным отношением ко всем обязательствам, в том числе, и финансовым, по вложению в Беларусь иностранных инвестиций.
© REUTERS Wu Hong/Pool
"Как бы ни развивались события на внешнем фронте, Китай остается для Беларуси очень важным и серьезным партнером. Китай не собирается сдавать свои позиции в нашей стране и с каждым годом будет их только укреплять", — отметил Качура.
Еще одним заметным событием в графике главы государства стала
"Ему необходимо закрепиться и получить дополнительную поддержку и от Москвы, и от Минска. Есть определенная неустойчивость и желание некоторых раскачать обстановку внутри самой Сербии. Также неспокойная обстановка внутри Албании, Македонии, Черногории. Для балканских лидеров сейчас наступает очень непростое время", — сказал Качура.
Говоря о
© Sputnik Владимир Астапкович
"Мы настолько похожи — русские, белорусы и украинцы, что на любое неудобство реагируем практически одинаково. Но ни белорусские, ни российские власти все-таки до такого не дошли. У нас блокируются отдельные, часто не самые популярные ресурсы. А вот украинцы преподнесли сюрприз. Даже Госдепартамент США и Евросоюз сказали, что это явное нарушение свободы слова", — сказал Качура.
В беседе об основных событиях уходящей недели собеседники в студии также
Также собеседники обратили внимание на самые яркие заголовки информационных лент, среди которых оказался и фейк о смерти Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, который опровергла сама писательница.
Главным событием недели для белорусского спорта стало
Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Форум в Пекине и встреча президентов Беларуси и Сербии, "безвиз" в Евросоюз и запрет на соцсети для украинцев, "воскрешение" Светланы Алексиевич и выбор...
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