Итоги недели: форум в Китае, санкции в Украине и ЧМ-2021 по хоккею

Наиболее заметные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с руководителем информационного агентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой.

Говоря об участии президента Беларуси в форуме "Один пояс — один путь", руководитель информагентства обратил внимание на уважительное отношение представителей КНР к нашей стране, начиная от встречи белорусского лидера в Пекине и заканчивая добросовестным отношением ко всем обязательствам, в том числе, и финансовым, по вложению в Беларусь иностранных инвестиций.



© REUTERS Wu Hong/Pool Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском

"Как бы ни развивались события на внешнем фронте, Китай остается для Беларуси очень важным и серьезным партнером. Китай не собирается сдавать свои позиции в нашей стране и с каждым годом будет их только укреплять", — отметил Качура.

Еще одним заметным событием в графике главы государства стала встреча с президентом Сербии Томиславом Николичем , в связи с чем руководитель Sputnik Беларусь обратил внимание на нынешнюю неспокойную обстановку на Балканах и связанную с ней активность сербского руководства в отношении Беларуси.

"Ему необходимо закрепиться и получить дополнительную поддержку и от Москвы, и от Минска. Есть определенная неустойчивость и желание некоторых раскачать обстановку внутри самой Сербии. Также неспокойная обстановка внутри Албании, Македонии, Черногории. Для балканских лидеров сейчас наступает очень непростое время", — сказал Качура.

Говоря о решении Евросоюза отменить визы для граждан Украины , Андрей Качура напомнил обещания ЕС в адрес соседней страны во время событий на Майдане. Если тогда звучали заверения о том, что Украина войдет в ЕС на равных правах, то сейчас вместо этого украинцы получили "безвиз", во многом уступающий обычному мультишенгену. И одновременно с решением ЕС об отмене виз из Украины пришла еще одна "громкая" новость — о расширении санкционного списка, в который попали российские СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети.



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"Мы настолько похожи — русские, белорусы и украинцы, что на любое неудобство реагируем практически одинаково. Но ни белорусские, ни российские власти все-таки до такого не дошли. У нас блокируются отдельные, часто не самые популярные ресурсы. А вот украинцы преподнесли сюрприз. Даже Госдепартамент США и Евросоюз сказали, что это явное нарушение свободы слова", — сказал Качура.

В беседе об основных событиях уходящей недели собеседники в студии также поздравили с победой на конкурсе "Евровидение" португальского исполнителя Сальвадора Собрала и отметили успешное выступление на конкурсе белорусского дуэта NaviBand . При этом Андрей Качура обратил внимание на то, что уже не впервые "Евровидение" выигрывают страны, неспособные его провести самостоятельно без финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

Также собеседники обратили внимание на самые яркие заголовки информационных лент, среди которых оказался и фейк о смерти Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, который опровергла сама писательница.

Главным событием недели для белорусского спорта стало решение конгресс ИИХФ о проведении Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Беларуси и Латвии . Уже решено, что матчи групповой стадии и по два четвертьфинальных поединка примут столицы обоих государств, а полуфинальные матчи, игры за бронзу и золото состоятся в Минске. В 2021 году на время проведения Чемпионата мира по хоккею Беларусь введет безвизовый режим.

Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.