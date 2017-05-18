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На каких местах в «криминальных» рейтингах находится Беларусь
19.05.2017 19:11 — Разное | Ежедневник
Оказывается, в большинстве индексов, сравнивающих преступные деяния в различных государствах, наша страна является стабильным середнячком.
В первую дюжину государств Беларусь попадает по таким критериям, как преступность и безопасность, а также по числу сидящих за решеткой сограждан.
Рейтинг уровня преступности и безопасности
Беларусь заняла в феврале 2017 года 10-е место в рейтинге уровня преступности и безопасности, в который включено 125 стран. Рейтинг публикуется порталом Numbeo.
Из ближайших соседей Беларуси Польша заняла 30-е место, Латвия — 40-е, Литва — 50-е, Россия —67-е, Украина — 85-е.
В тройку самых опасных стран мира входят Гондурас (123-е место), Папуа — Новая Гвинея (124-е) и Венесуэла (125-е).
Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийств
Беларусь в данном рейтинге находится на 116 месте между Албанией и Северной Кореей. Всего в рейтинге рассматривается 219 государств. Составители зафиксировали в Беларуси 5,1 убийств на 100 тыс населения. У лидера рейтинга Лихтенштейна данный показатель 0.
Данный рейтинг последний раз составлялся в 2013 году по методике Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Как отмечают его составители, показатель уровня преднамеренных убийств рассчитывается как число преднамеренных убийств за год на 100 тысяч человек и является одним из базовых в оценке общего уровня физической безопасности населения в том или ином государстве или регионе. Зачастую его воспринимают как индекс уровня насилия в обществе в целом. Однако, составители обращают внимание, что на статистику уровня смертности от убийств значительно влияет качество медицинской помощи и другие факторы. Кроме того, определение «преднамеренного убийства» существенно разнится от страны к стране. Так, разные государства включают или не включают в это понятие детоубийство, эвтаназию или помощь в самоубийстве. Также некоторые страны включают в статистику преднамеренных убийств покушения на убийства, тогда как в других государствах этот показатель может занижаться по тем или иным политическим мотивам.
Глобальный индекс терроризма
В Глобальном индексе терроризма 2016 (The Global Terrorism Index 2016), подготовленном Институтом экономики и мира совместно с Университетом Мэриленда, Беларусь заняла 86-ю строчку из 130.
Согласно индексу, Беларусь является страной с низким уровнем влияния терроризма. В аналогичном рейтинге прошлого года у страны было 77-е место.
Среди стран бывшего СССР наиболее высокий уровень влияния терроризма отмечен в Украине. Она занимает в рейтинге 11-е место. Выше, чем Беларусь, расположились Россия (30), Таджикистан (56), Кыргызстан (84).
Следует отметить, что ряд стран-соседей Беларуси - Польша, Латвия и Литва отнесены на 130 место как страны, в которых угрозы терроризма нет.
Расчётная часть рейтинга выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд - крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 100 тысячах случаев террористических актов за последние десять лет.
Индекс восприятия коррупции
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В 2016 году Беларусь набрала 40 баллов и заняла 79 место в рейтинге (по итогам 2015 года Беларусь занимала 107 место). Такой же результат показали Индия, Китай и Бразилия. Среди 19 стран Восточной Европы и Средней Азии Беларусь заняла 5 место, уступив Турции, Сербии, Черногории и Грузии.
Рост показателя Беларуси в рейтинге обусловлен не только предпринимаемыми мерами по снижению уровня коррупции, но и тем, что многие страны ухудшили свои позиции.
Рейтинг стран по числу заключенных
Американский некоммерческий центр Prison Policy Initiative обнародовал исследование, согласно которому Беларусь
Отметим, что именно США находится на первом месте первом месте в мировом рейтинге, с показателем "сидящих" - 693 человека на 100 тысяч населения. На втором месте - Туркменистан с показателем – 583 заключенных. Далее следуют Сальвадор, Куба, Таиланд. Россия размещается на 6 позиции из 200 стран.
Индекс верховенства закона
Индекс верховенства закона 2016 (The Rule of Law Index 2016) рассчитан по методике международной неправительственной организации The World Justice Project, которая, собственно и презентует рейтинг, основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса экспертов.
Беларусь в данном рейтинге находится на 57 месте из 113 государств. У нашей соседки Украины в индексе 78-я позиция, а у России – 92-я. На первых местах в рейтинге верховенства закона Дания, Норвегия и Финляндия.
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Оказывается, в большинстве индексов, сравнивающих преступные деяния в различных государствах, наша страна является стабильным середнячком.
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