На каких местах в «криминальных» рейтингах находится Беларусь

Оказывается, в большинстве индексов, сравнивающих преступные деяния в различных государствах, наша страна является стабильным середнячком.

В первую дюжину государств Беларусь попадает по таким критериям, как преступность и безопасность, а также по числу сидящих за решеткой сограждан. Thinktanks.by решил выяснить, на каких позициях в мировых криминальных рейтингах располагается Беларусь.

Рейтинг уровня преступности и безопасности

Беларусь заняла в феврале 2017 года 10-е место в рейтинге уровня преступности и безопасности, в который включено 125 стран. Рейтинг публикуется порталом Numbeo.

Из ближайших соседей Беларуси Польша заняла 30-е место, Латвия — 40-е, Литва — 50-е, Россия —67-е, Украина — 85-е.

В тройку самых опасных стран мира входят Гондурас (123-е место), Папуа — Новая Гвинея (124-е) и Венесуэла (125-е).

Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийств

Беларусь в данном рейтинге находится на 116 месте между Албанией и Северной Кореей. Всего в рейтинге рассматривается 219 государств. Составители зафиксировали в Беларуси 5,1 убийств на 100 тыс населения. У лидера рейтинга Лихтенштейна данный показатель 0.

Данный рейтинг последний раз составлялся в 2013 году по методике Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Как отмечают его составители, показатель уровня преднамеренных убийств рассчитывается как число преднамеренных убийств за год на 100 тысяч человек и является одним из базовых в оценке общего уровня физической безопасности населения в том или ином государстве или регионе. Зачастую его воспринимают как индекс уровня насилия в обществе в целом. Однако, составители обращают внимание, что на статистику уровня смертности от убийств значительно влияет качество медицинской помощи и другие факторы. Кроме того, определение «преднамеренного убийства» существенно разнится от страны к стране. Так, разные государства включают или не включают в это понятие детоубийство, эвтаназию или помощь в самоубийстве. Также некоторые страны включают в статистику преднамеренных убийств покушения на убийства, тогда как в других государствах этот показатель может занижаться по тем или иным политическим мотивам.

Глобальный индекс терроризма

В Глобальном индексе терроризма 2016 (The Global Terrorism Index 2016), подготовленном Институтом экономики и мира совместно с Университетом Мэриленда, Беларусь заняла 86-ю строчку из 130.

Согласно индексу, Беларусь является страной с низким уровнем влияния терроризма. В аналогичном рейтинге прошлого года у страны было 77-е место.

Среди стран бывшего СССР наиболее высокий уровень влияния терроризма отмечен в Украине. Она занимает в рейтинге 11-е место. Выше, чем Беларусь, расположились Россия (30), Таджикистан (56), Кыргызстан (84).

Следует отметить, что ряд стран-соседей Беларуси - Польша, Латвия и Литва отнесены на 130 место как страны, в которых угрозы терроризма нет.

Расчётная часть рейтинга выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд - крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 100 тысячах случаев террористических актов за последние десять лет.

Индекс восприятия коррупции

В Индексе восприятия коррупции Transparency International, опубликованном в январе 2017 года, Беларусь поднялась сразу на 28 позиций.

В 2016 году Беларусь набрала 40 баллов и заняла 79 место в рейтинге (по итогам 2015 года Беларусь занимала 107 место). Такой же результат показали Индия, Китай и Бразилия. Среди 19 стран Восточной Европы и Средней Азии Беларусь заняла 5 место, уступив Турции, Сербии, Черногории и Грузии.

Рост показателя Беларуси в рейтинге обусловлен не только предпринимаемыми мерами по снижению уровня коррупции, но и тем, что многие страны ухудшили свои позиции.

Рейтинг стран по числу заключенных

Американский некоммерческий центр Prison Policy Initiative обнародовал исследование, согласно которому Беларусь занимает 12-е место в мире по количеству заключенных. По данным исследователей, в нашей стране "сидит" 306 граждан на 100 тысяч населения. Всего в рейтинге фигурируют около 200 стран и все штаты США.

Отметим, что именно США находится на первом месте первом месте в мировом рейтинге, с показателем "сидящих" - 693 человека на 100 тысяч населения. На втором месте - Туркменистан с показателем – 583 заключенных. Далее следуют Сальвадор, Куба, Таиланд. Россия размещается на 6 позиции из 200 стран.

Индекс верховенства закона

Индекс верховенства закона 2016 (The Rule of Law Index 2016) рассчитан по методике международной неправительственной организации The World Justice Project, которая, собственно и презентует рейтинг, основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса экспертов.

Беларусь в данном рейтинге находится на 57 месте из 113 государств. У нашей соседки Украины в индексе 78-я позиция, а у России – 92-я. На первых местах в рейтинге верховенства закона Дания, Норвегия и Финляндия.