Задержанный пьяным за рулем начальник Столинского РОВД уволен из органов внутренних дел

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Столинского РОВД, который был задержан пьяным за рулем, уволен из органов внутренних дел, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

"Главным управлением собственной безопасности завершена проверка в отношении начальника Столинского РОВД. По ее результатам принято решение о его увольнении из органов внутренних дел", - сказал Сергей Дученко.

Экс-начальник Столинского РОВД также оштрафован по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) на 50 базовых величин (1 БВ равна Br23). Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.

Как ранее сообщалось, 22 апреля занимавший должность начальника Столинского РОВД подполковник милиции Вячеслав Филипчик был задержан рейдовой группой МВД в деревне Галево Пинского района за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В момент задержания он находился в отпуске.-0-