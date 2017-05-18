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БАТЭ против минского "Динамо". Анонс 9-го тура чемпионата Беларуси
20 и 21 мая пройдет девятый тур
В этом году обе команды неровно начали чемпионат, БАТЭ и вовсе находится на непривычной для себя позиции в турнирной таблице. В мае борисовчане обычно уже были первыми с отрывом в пару очков от преследователей.
К тому же до сих пор командный лазарет переполнен ведущими игроками, особенно не хватает Милуновича, без которого в обороне у БАТЭ проблемы. По последней информации из клуба, серб готовится в общей групп, и это хорошая новость для Ермаковича.
«Динамо» традиционно в мае сменило тренера и… стало побеждать, хотя игру команды критикуют за серость. Но коллектив исправно набирает очки и даже расположился выше БАТЭ.
Поединок таких команд лучше смотреть на стадионе, тем более что в субботу будет хорошая погода, а маркетинг клуба
Не менее интересный матч, пусть и не такой статусный, пройдет 20 мая в Солигорске, где в гости к «Шахтеру» приедет «Слуцк». «Сахарные» в этом году забрались довольно высоко и не прочь там закрепиться. К тому же еще не успела забыться боль от поражения в Кубке Беларуси. «Слуцк» будет супермотивирован!
Все игры 20 мая.
«Минск» — «Днепр»
«Шахтер» — «Слуцк»
БАТЭ — «Динамо-Минск»
«Гомель» — «Нафтан»
«Динамо-Брест» — «Витебск»
Игры 21 мая.
«Неман» — «Крумкачы»
«Славия» — «Ислочь»
«Городея» — «Торпедо-БелАЗ»
Положение в чемпионате перед 9-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Девятый тур чемпионата Беларуси подарит нам радость первого "класико" сезона.
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