20 и 21 мая пройдет девятый тур чемпионата Беларуси по футболу , который подарит нам радость первого «класико» сезона. В субботу, в 20.00, на газон «Борисов-Арены» выйдут футболисты БАТЭ и минского «Динамо».



Первое прошлогоднее «класико» запомнилось драматичной концовкой, в которой динамовцы отобрали победу у БАТЭ. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этом году обе команды неровно начали чемпионат, БАТЭ и вовсе находится на непривычной для себя позиции в турнирной таблице. В мае борисовчане обычно уже были первыми с отрывом в пару очков от преследователей.

К тому же до сих пор командный лазарет переполнен ведущими игроками, особенно не хватает Милуновича, без которого в обороне у БАТЭ проблемы. По последней информации из клуба, серб готовится в общей групп, и это хорошая новость для Ермаковича.

«Динамо» традиционно в мае сменило тренера и… стало побеждать, хотя игру команды критикуют за серость. Но коллектив исправно набирает очки и даже расположился выше БАТЭ.

Поединок таких команд лучше смотреть на стадионе, тем более что в субботу будет хорошая погода, а маркетинг клуба подготовил интересную программу . Для тех, кто не сможет наблюдать за игрой, мы проведем мультимедийный онлайн.

Не менее интересный матч, пусть и не такой статусный, пройдет 20 мая в Солигорске, где в гости к «Шахтеру» приедет «Слуцк». «Сахарные» в этом году забрались довольно высоко и не прочь там закрепиться. К тому же еще не успела забыться боль от поражения в Кубке Беларуси. «Слуцк» будет супермотивирован!

Все игры 20 мая.

«Минск» — «Днепр»

«Шахтер» — «Слуцк»

БАТЭ — «Динамо-Минск»

«Гомель» — «Нафтан»

«Динамо-Брест» — «Витебск»

Игры 21 мая.

«Неман» — «Крумкачы»

«Славия» — «Ислочь»

«Городея» — «Торпедо-БелАЗ»

Положение в чемпионате перед 9-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ О 1 Шахтер 8 6 1 1 10 2 19 2 Динамо (Мн) 8 6 0 2 9 2 18 3 БАТЭ 8 5 2 1 15 5 17 4 ФК Слуцк 8 5 2 1 11 4 17 5 Торпедо-БелАЗ 8 4 3 1 10 7 15 6 Неман 8 4 2 2 10 8 14 7 ФК Витебск 8 3 3 2 9 7 12 8 ФК Гомель 8 3 2 3 8 4 11 9 Днепр 8 3 2 3 12 13 11 10 ФК Городея 8 2 3 3 6 6 9 11 Крумкачы 8 2 2 4 9 12 8 12 Динамо (Бр) 8 1 4 3 8 12 7 13 Славия 8 1 3 4 5 15 6 14 ФК Минск 8 1 2 5 6 13 5 15 Нафтан 8 1 1 6 2 12 -1 16 ФК Ислочь 8 1 0 7 5 13 -4

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4 Мурат Хотов «Днепр» 4 Михаил Гордейчук БАТЭ 4 Сенен Себаи «Слуцк» 4 Павел Савицкий «Неман» 4