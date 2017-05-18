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Кто из миллиардеров больше всего потерял из-за скандала с Трампом
19.05.2017 20:41 — Разное | Ежедневник
Бизнесмены, входящие в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, за день потеряли $35 млрд из-за скандала с Дональдом Трампом.Политическая ситуация стала причиной и падения рынка, передает Bloomberg.
Американские фондовые индексы упали до минимального за восемь месяцев значения. Индекс S&P 500 опустился на 1,8% до 2357,2 пункта, сообщает "Вести. Экономика".
Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,8%, а NASDAQ — на 2,6% и составил 6011,2 пункта.
Такое падение рынка было связано с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.
Ниже представляем рейтинг миллиардеров, которые потеряли больше всего в связи со скандалом с Трампом.
1. Марк Цукерберг
Состояние: $62,3 млрд
2. Джефф Безос
Убыток: $1,7 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $81,9 млрд, потерял $1,7 млрд из-за падения акцией его компании на 2,2%.
В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Безос занимает 3-е место.
Безос - глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.
В 1994 г. Безос основывает интернет-магазин Amazon.com, первоначальные инвестиции в который составили $300 тыс.
В 1997 г. компания Amazon.com вышла на IPO. С 2000 г. финансирует проект Blue Origin — запуск частных космических кораблей. В 2013 г. за $250 млн купил американский издательский дом The Washington Post.
3. Билл Гейтс
Состояние: $86,8 млрд
Убыток: $1 млрд
Билл Гейтс, который владеет $86,8 млрд, потерял $1 млрд в среду, а акции корпорации Microsoft упали на 2,8%.
Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index.
Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.
До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.
Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.
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Бизнесмены, входящие в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, за день потеряли $35 млрд из-за скандала с Дональдом Трампом.
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