Кто из миллиардеров больше всего потерял из-за скандала с Трампом





Бизнесмены, входящие в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, за день потеряли $35 млрд из-за скандала с Дональдом Трампом.

1. Марк Цукерберг





Политическая ситуация стала причиной и падения рынка, передает Bloomberg.Американские фондовые индексы упали до минимального за восемь месяцев значения. Индекс S&P 500 опустился на 1,8% до 2357,2 пункта, сообщает "Вести. Экономика".Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,8%, а NASDAQ — на 2,6% и составил 6011,2 пункта.Такое падение рынка было связано с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.Ниже представляем рейтинг миллиардеров, которые потеряли больше всего в связи со скандалом с Трампом.

Состояние: $62,3 млрд



Убыток: $2 млрд



Больше всех из топ-500 богатейших людей мира потерял основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $62,3 млрд.



Падение акций социальной сети составило 3,3%, в результате чего он лишился $2 млрд.



В рейтинге миллиардеров от Bloomberg Марк Цукерберг занимает 5-е место.



Цукерберг - американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.



Высшее образование Марк Цукерберг не завершил: в 2002 г. он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 г. обучался на факультете психологии. Параллельно с этим Марк посещал курсы ИТ.



Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook.

2. Джефф Безос





3. Билл Гейтс

Состояние: $86,8 млрд

Убыток: $1 млрд



Билл Гейтс, который владеет $86,8 млрд, потерял $1 млрд в среду, а акции корпорации Microsoft упали на 2,8%.



Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index.



Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.



До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.



Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.

Убыток: $1 млрдБилл Гейтс, который владеет $86,8 млрд, потерял $1 млрд в среду, а акции корпорации Microsoft упали на 2,8%.Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index.Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.

Состояние: $81,9 млрдУбыток: $1,7 млрдОснователь Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $81,9 млрд, потерял $1,7 млрд из-за падения акцией его компании на 2,2%.В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Безос занимает 3-е место.Безос - глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.В 1994 г. Безос основывает интернет-магазин Amazon.com, первоначальные инвестиции в который составили $300 тыс.В 1997 г. компания Amazon.com вышла на IPO. С 2000 г. финансирует проект Blue Origin — запуск частных космических кораблей. В 2013 г. за $250 млн купил американский издательский дом The Washington Post.