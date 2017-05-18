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Кто из миллиардеров больше всего потерял из-за скандала с Трампом

19.05.2017 20:41 — Разное | Ежедневник  
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Кто из миллиардеров больше всего потерял из-за скандала с Трампом

Бизнесмены, входящие в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, за день потеряли $35 млрд из-за скандала с Дональдом Трампом.

Политическая ситуация стала причиной и падения рынка, передает Bloomberg. 

Американские фондовые индексы упали до минимального за восемь месяцев значения. Индекс S&P 500 опустился на 1,8% до 2357,2 пункта, сообщает "Вести. Экономика".

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,8%, а NASDAQ — на 2,6% и составил 6011,2 пункта. 

Такое падение рынка было связано с увольнением директора ФБР Джеймса Коми. 

Ниже представляем рейтинг миллиардеров, которые потеряли больше всего в связи со скандалом с Трампом.

1. Марк Цукерберг


Состояние: $62,3 млрд

Убыток: $2 млрд

Больше всех из топ-500 богатейших людей мира потерял основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $62,3 млрд. 

Падение акций социальной сети составило 3,3%, в результате чего он лишился $2 млрд.

В рейтинге миллиардеров от Bloomberg Марк Цукерберг занимает 5-е место. 

Цукерберг - американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc. 

Высшее образование Марк Цукерберг не завершил: в 2002 г. он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 г. обучался на факультете психологии. Параллельно с этим Марк посещал курсы ИТ. 

Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook.

2. Джефф Безос


Состояние: $81,9 млрд

Убыток: $1,7 млрд 

Основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $81,9 млрд, потерял $1,7 млрд из-за падения акцией его компании на 2,2%.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Безос занимает 3-е место. 

Безос - глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

В 1994 г. Безос основывает интернет-магазин Amazon.com, первоначальные инвестиции в который составили $300 тыс.

В 1997 г. компания Amazon.com вышла на IPO. С 2000 г. финансирует проект Blue Origin — запуск частных космических кораблей. В 2013 г. за $250 млн купил американский издательский дом The Washington Post.

3. Билл Гейтс


Состояние: $86,8 млрд


Убыток: $1 млрд

Билл Гейтс, который владеет $86,8 млрд, потерял $1 млрд в среду, а акции корпорации Microsoft упали на 2,8%. 

Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index. 

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. 

До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров. 

Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment.
 

 
 
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Бизнесмены, входящие в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, за день потеряли $35 млрд из-за скандала с Дональдом Трампом.

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