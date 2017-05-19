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Пьяный пинчанин устроил скандал в пункте пропуска на границе с Украиной

19.05.2017 22:05 — Разное | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска пытался выехать по недействительному паспорту на территорию Украины. После того как осуществить задуманное ему не удалось, он устроил скандал, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Инцидент произошел 18 мая в пункте пропуска "Невель" ("Прикладники"). Там 29-летний житель Пинска проходил оформление на выезд в Украину. Однако предъявленный им паспорт оказался в базе недействительных документов.

Как выяснилось, молодой человек, потеряв документ, сообщил об этом в милицию, а через некоторое время нашел его и стал пользоваться как обычно. Только на границе он узнал, что паспорт уже давно считается недействительным.

"Узнав об этом от пограничников, он заявил, что паспорт ему не нужен, стал грубо, нецензурно выражаться и попытался самовольно покинуть пункт пропуска. Во время разбирательства также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГПК.

В отношении задержанного начат административный процесс по ч. 1 ст. 23.31 КоАП Беларуси (нарушение режима Государственной границы). Ему грозит штраф в размере до 20 базовых величин (1 БВ равна Br23).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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