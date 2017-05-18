Китайским ученым удалось получить вещество, максимально близкое по характеристикам к терминатору T-1000 из фильма "Терминатор-2", передают информагентства.

Им удалось выделить жидкий металл, который со временем можно использовать в качестве автономной системы, способной выполнять определенные задачи. В скором будущем вещество поможет в борьбе с раком и создании движущей основы для роботов ввиду своей автономности и низкой токсичности.

При обычном использовании удавалось получить жидкий металл сплавляя галлий, олово и индий, однако в этом случае на внешней стороне образовавшихся капель появлялись окислы, что делало металл непригодным для использования.

Китайские ученые добавили капли в раствор гидроксида натрия, после которого они приняли сферическую форму. Затем их обработали тефлоном и в итоге получили подвижные шарики жидкого металла, не прилипающие к поверхности, катящиеся и отскакивающие от нее.