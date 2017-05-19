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Гроза Таллиннских дорог Баба Валя вернула свой "субарик"

19.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Автомобиль был отправлен на штрафстоянку 1 мая, после того, как выяснилось, что Терехова ездила на машине без страховки и техосмотра, передает Sputnik Эстония.

Баба Валя для того, чтобы вернуть свою машину, решила ряд проблем, так как свой "субарик" она брала в кредит, поэтому, согласно эстонским законам, забрать "железного коня" может только фирма-кредитор, которая является фактическим владельцем авто.

Гроза Таллиннских дорог Баба Валя вернула свой "субарик"
© Sputnik. Андрей Петров, Вадим Анцупов
Гроза эстонских дорог "баба Валя" о своем "субарике" и стиле езды

Банк в свою очередь расторг кредитный договор и выставил машину на продажу, так как ее стоимость оказалась ниже, чем займ.

В свою очередь владелица "субарика" полностью погасила кредит и забрала свою машину. Однако без страховки и техосмотра автомобиль пришлось привозить на эвакуаторе.

70-летняя гроза эстонских дорог не представляет жизнь без своего автомобиля, она жалуется, что ей уже трудно ходить. Однако вернуться за руль "субарика" она сможет только после оформления необходимых документов.

 
 
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Знаменитая на всю Эстонию Валентина Терехова в начале мая лишилась своего "субарика", который разделял вместе с ней славу грозы местных дорог. Смотрите на видео,...

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