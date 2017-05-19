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Гроза Таллиннских дорог Баба Валя вернула свой "субарик"
19.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Автомобиль был отправлен на штрафстоянку 1 мая, после того, как выяснилось, что Терехова ездила на машине без страховки и техосмотра, передает
Баба Валя для того, чтобы вернуть свою машину, решила ряд проблем, так как свой "субарик" она брала в кредит, поэтому, согласно эстонским законам, забрать "железного коня" может только фирма-кредитор, которая является фактическим владельцем авто.
© Sputnik. Андрей Петров, Вадим Анцупов
Банк в свою очередь расторг кредитный договор и выставил машину на продажу, так как ее стоимость оказалась ниже, чем займ.
В свою очередь владелица "субарика" полностью погасила кредит и забрала свою машину. Однако без страховки и техосмотра автомобиль пришлось привозить на эвакуаторе.
70-летняя гроза эстонских дорог не представляет жизнь без своего автомобиля, она жалуется, что ей уже трудно ходить. Однако вернуться за руль "субарика" она сможет только после оформления необходимых документов.
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