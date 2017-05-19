Вячеслав Шарапов о пропаганде: нужно быть более напористыми

Ведущий радио Sputnik был гостем прямого эфира из московской студии "Левитан" радио Sputnik, где ответил на несколько иногда довольно острых вопросов. Один из них касался обвинений русскоязычных вещателей в чрезмерной пропаганде.

"Пропаганда – это, я думаю, настойчивое продвижение каких-то идей. Мне кажется, что у русского вещания непаханое поле работы. То, насколько мягко подаются и информация, и суждения, и аналитика – по-моему, нужно быть более напористыми. Не нужно стесняться называть вещи своими именами", – сказал Шарапов.

Ведущие программы "Компас" поинтересовались ситуацией в белорусских средствах массовой информации в том, что касается России. В частности, они задавали вопросы о проблемах русскоязычных вещателей в других странах: противодействие властей, манипулирование общественным мнением в странах вещания.

"В Беларуси все очень лояльно. Наши власти относятся ко всему с пониманием. Антироссийской пропаганды в нашей стране нет и быть не может. Потому что мы были, есть и будем одним народом", – отметил Шарапов.

Ведущий радио Sputnik Беларусь также констатировал рост слушательской аудитории русскоязычных вещателей в других странах. Он подчеркнул, что площадка Sputnik выгодно контрастирует в белорусском информационном поле за счет того, что на многие темы, особенно политические, здесь можно говорить более свободно.

Международный форум русскоязычных вещателей проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Основные цели форума – анализ медиарынков России и зарубежных стран, обсуждение новых трендов в развитии теле- и радиовещания, возможности продвижения российской культуры в мире и проблематика достоверности информации в СМИ.

Фрагмент интервью Вячеслава Шарапова в программе "Компас" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. Полную версию программы "Компас" слушайте на радио Sputnik.