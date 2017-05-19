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Вячеслав Шарапов о пропаганде: нужно быть более напористыми

19.05.2017 20:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ведущий радио Sputnik был гостем прямого эфира из московской студии "Левитан" радио Sputnik, где ответил на несколько иногда довольно острых вопросов. Один из них касался обвинений русскоязычных вещателей в чрезмерной пропаганде.

"Пропаганда – это, я думаю, настойчивое продвижение каких-то идей. Мне кажется, что у русского вещания непаханое поле работы. То, насколько мягко подаются и информация, и суждения, и аналитика – по-моему, нужно быть более напористыми. Не нужно стесняться называть вещи своими именами", – сказал Шарапов.

Ведущие программы "Компас" поинтересовались ситуацией в белорусских средствах массовой информации в том, что касается России. В частности, они задавали вопросы о проблемах русскоязычных вещателей в других странах: противодействие властей, манипулирование общественным мнением в странах вещания. 

"В Беларуси все очень лояльно. Наши власти относятся ко всему с пониманием. Антироссийской пропаганды в нашей стране нет и быть не может. Потому что мы были, есть и будем одним народом", – отметил Шарапов.

Ведущий радио Sputnik Беларусь также констатировал рост слушательской аудитории русскоязычных вещателей в других странах. Он подчеркнул, что площадка Sputnik выгодно контрастирует в белорусском информационном поле за счет того, что на многие темы, особенно политические, здесь можно говорить более свободно.

Международный форум русскоязычных вещателей проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Основные цели форума – анализ медиарынков России и зарубежных стран, обсуждение новых трендов в развитии теле- и радиовещания, возможности продвижения российской культуры в мире и проблематика достоверности информации в СМИ. 

Фрагмент интервью Вячеслава Шарапова в программе "Компас" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. Полную версию программы "Компас" слушайте на радио Sputnik.

 
 
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов выступил на Международном форуме русскоязычных вещателей, который прошел 19 мая в международном мультимедийном...

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