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Lada-трансформер: каскадер из Орла построил необычную машину
19.05.2017 20:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Уникальная машина была собрана на базе седана ВАЗ 2110, впервые ее показали на трюковом шоу в Орле, которое прошло накануне.
© Sputnik. Эмиль Садыров
Автомобиль способен самостоятельно превращаться из обычной, немного помятой, "десятки" в Оптимуса Прайма и стрелять из пулеметов. При этом процесс трансформации занимает меньше минуты.
Свое детище каскадер назвал Оптимусом Геннадьевичем. При этом он не собирается останавливаться на достигнутом и хочет построить еще два таких автомобиля.
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Настоящего трансформера собрал каскадер из Орла Геннадий Кочерга вместе со своим сыном. Смотрите на видео, как "десятка" превращается в стреляющего робота.
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