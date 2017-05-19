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Lada-трансформер: каскадер из Орла построил необычную машину

19.05.2017 20:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уникальная машина была собрана на базе седана ВАЗ 2110, впервые ее показали на трюковом шоу в Орле, которое прошло накануне.

Lada-трансформер: каскадер из Орла построил необычную машину
© Sputnik. Эмиль Садыров
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Автомобиль способен самостоятельно превращаться из обычной, немного помятой, "десятки" в Оптимуса Прайма и стрелять из пулеметов. При этом процесс трансформации занимает меньше минуты.

Свое детище каскадер назвал Оптимусом Геннадьевичем. При этом он не собирается останавливаться на достигнутом и хочет построить еще два таких автомобиля.

 
 
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Настоящего трансформера собрал каскадер из Орла Геннадий Кочерга вместе со своим сыном. Смотрите на видео, как "десятка" превращается в стреляющего робота.

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