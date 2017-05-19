Lada-трансформер: каскадер из Орла построил необычную машину

Уникальная машина была собрана на базе седана ВАЗ 2110, впервые ее показали на трюковом шоу в Орле, которое прошло накануне.



© Sputnik. Эмиль Садыров Ретропикап из Isuzu Trooper и ГАЗ-51 собрал житель Бишкека

Автомобиль способен самостоятельно превращаться из обычной, немного помятой, "десятки" в Оптимуса Прайма и стрелять из пулеметов. При этом процесс трансформации занимает меньше минуты.

Свое детище каскадер назвал Оптимусом Геннадьевичем. При этом он не собирается останавливаться на достигнутом и хочет построить еще два таких автомобиля.