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Как и где жарить шашлыки в Минске и за городом, не нарушая закон

20.05.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Оборудованных мест для приготовления еды на углях в черте города немного. AFISHA.TUT.BY рассказывает, где и в каком количестве в Минске и вблизи города уже установлены мангалы для вашего пикника.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Несколько лет назад мангалы были установлены, например, в Лошицком парке и парке Победы. Сейчас там остались лишь беседки. Заместитель начальника минского городского управления МЧС Виталий Дембовский рассказывает, что оборудованием специальных площадок с мангалами и определением мест, где те будут располагаться, занимаются администрации районов.

— С точки зрения правил пожарной безопасности размещение специальных приспособлений с горящим углем (барбекю, мангала, гриля и аналогичных) допустимо при нескольких условиях. Во-первых, нужно принять меры по нераспространению горения за пределы площадки. Во-вторых, нужно постоянно контролировать процесс горения. В-третьих, рядом должны быть средства тушения (емкость с водой, лопата, огнетушитель). В-четвертых, мангал и аналогичные приспособления должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров от зданий или сооружений.

Но чаще всего вопрос возникает с городскими парками и лесопарковыми зонами. Можно ли прийти туда со своим мангалом?

— К содержанию городских территорий есть определенные требования, они регламентируются городской и районными администрациями. У них могут быть определены территории, специально предназначенные для отдыха и приготовления пищи с применением открытого огня. Но могут быть и дополнительные запреты. С точки зрения норм пожарной безопасности при соблюдении условий, описанных выше, готовить шашлык на мангале можно и на природе недалеко от дома, нареканий от МЧС к вам не будет. Вопросы могут возникнуть у районной администрации. А вот в пожароопасный период (в очень жаркие дни) в принципе вводится запрет на разведение огня.

Места в Минске и вблизи города, которые оборудованы мангалом, мы отметили на карте. К слову, рядом со всеми мангалами установлены либо беседки, либо комплект лесной мебели (стол, скамейки).

Водохранилище Цнянское:

Пляж № 2 (8 мангалов);

Пляж № 3 (3 мангала);

Пляж № 5 (4 мангала).

Водохранилище Дрозды:

Пляж № 2, но не на самом пляже, а в лесном массиве, который к нему примыкает, по улице Тихой — (5 мангалов);
Пляж № 5 (4 мангала) — если въезжать со стороны санатория «Свитанок»;

Пляж № 8 (2 мангала) — по дороге на Заславское водохранилище.

Водохранилище Заславское (Минское море):

Пляж № 1 (15 мангалов);

Пляж № 2 (5 мангалов);

Пляж № 3 (18 мангалов);

Пляж № 4 (18 мангалов);

Пляж № 5 (5 мангалов);

Пляж № 6 (10 мангалов);

Пляж № 8 (1 мангал);

Пляж № 9 (8 мангалов).

Водохранилище Криница (Молодечненское направление)

Пляж № 3 (3 мангала);

Пляж № 4 (3 мангала).

Водохранилище Вяча

20 мангалов (каждые 150−200 метров)

Водохранилище Птичь

13 мангалов (каждые 150−300 метров)

 
Теги: Минск
 
 
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