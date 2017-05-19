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Как и где жарить шашлыки в Минске и за городом, не нарушая закон
Оборудованных мест для приготовления еды на углях в черте города немного. AFISHA.TUT.BY рассказывает, где и в каком количестве в Минске и вблизи города уже установлены мангалы для вашего пикника.
Несколько лет назад мангалы были установлены, например, в Лошицком парке и парке Победы. Сейчас там остались лишь беседки. Заместитель начальника минского городского управления МЧС Виталий Дембовский рассказывает, что оборудованием специальных площадок с мангалами и определением мест, где те будут располагаться, занимаются администрации районов.
— С точки зрения правил пожарной безопасности размещение специальных приспособлений с горящим углем (барбекю, мангала, гриля и аналогичных) допустимо при нескольких условиях. Во-первых, нужно принять меры по нераспространению горения за пределы площадки. Во-вторых, нужно постоянно контролировать процесс горения. В-третьих, рядом должны быть средства тушения (емкость с водой, лопата, огнетушитель). В-четвертых, мангал и аналогичные приспособления должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров от зданий или сооружений.
Но чаще всего вопрос возникает с городскими парками и лесопарковыми зонами. Можно ли прийти туда со своим мангалом?
— К содержанию городских территорий есть определенные требования, они регламентируются городской и районными администрациями. У них могут быть определены территории, специально предназначенные для отдыха и приготовления пищи с применением открытого огня. Но могут быть и дополнительные запреты. С точки зрения норм пожарной безопасности при соблюдении условий, описанных выше, готовить шашлык на мангале можно и на природе недалеко от дома, нареканий от МЧС к вам не будет. Вопросы могут возникнуть у районной администрации. А вот в пожароопасный период (в очень жаркие дни) в принципе вводится запрет на разведение огня.
Места в Минске и вблизи города, которые оборудованы мангалом, мы отметили на карте. К слову, рядом со всеми мангалами установлены либо беседки, либо комплект лесной мебели (стол, скамейки).
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Рассказываем, где в Минске и вблизи города установлены мангалы.
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