Свежие детективы, которые тренируют мозг. Чтение на выходные

Хорошие детективы имеют один большой недостаток — они очень быстро заканчиваются. Но если следить за новинками издательств, всегда можно отыскать что-нибудь новенькое. Предлагаем вам несколько свежих детективов, вышедших в последние месяцы, которые не только помогут хорошо отдохнуть, но и расшевелят извилины.

«Ученик», Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт





В Стокгольме жестоко убиты несколько женщин. Эти преступления один в один похожи на те, которые совершал серийный убийца Эдвард Хинде, посаженный за решетку полицейским психологом Себастианом Бергманом пятнадцать лет назад. Но Хинде все еще в тюрьме, а для работы подражателя использовано слишком много деталей, которые не оглашались. Государственная комиссия по расследованию убийств зашла в тупик, Себастиан Бергман больше не работает в полиции. Убийства продолжаются, психолог вскоре понимает, что смерть этих женщин связана друг с другом так, как он и представить себе не мог, и требует, чтобы его допустили к расследованию.

С перерывом в четыре года вышла вторая книга серии о полицейском психологе Себастиане Бергмане, некогда вычислившем серийного убийцу, написавшем о нем книгу и ставшем большим человеком в области криминалистики. Но это все в прошлом, а сейчас у психолога экзистенциальный кризис, алкоголь и беспорядочные половые связи. Но убийцу остановить надо, а лучше Бергмана никто не знает всех нюансов преступления. Поэтому следственной бригаде приходится терпеть невыносимого Бергмана.

Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт — известный шведский детективный дуэт, а Микаэль Юрт еще и сценарист популярного сериала «Мост».

«Тряпичная кукла», Дэниел Коул





Лондон взбудоражен жестоким преступлением — в одной из квартир в центре города обнаружена страшная «кукла», сшитая из частей человеческих тел. Журналисты уже окрестили садиста Тряпичной куклой. Поймать психопата берется Вильям Лейтон-Коукс по кличке «Волк» — детектив со скандально известной репутацией. Но преступник на этом не останавливается и дразнит полицию — он уже обнародовал список своих будущих жертв и точные даты их смерти. По какому принципу преступник выбирает жертв и почему в списке «смертников» оказался сам детектив, еще предстоит выяснить.

Книга «Тряпичная кукла» была включена в список самых ожидаемых триллеров года и вполне эти ожидания оправдала.

«Колыбельная для жертвы», Стюарт Макбрайд





Несколько лет назад маньяк по прозвищу Потрошитель убил четырех женщин и еще трех жестоко изуродовал. А потом он просто исчез. Но прошло восемь лет, и убийца вернулся. Бывший детектив Эш Хендерсон, занимавшийся делом Потрошителя, находится в тюрьме. Восемь лет назад он стал жертвой мести и лишился всего: семьи, дома, любимой работы. Узнав о возвращении убийцы, следственная группа вызволяет Хендерсона из тюрьмы, и команда приступает к расследованию.

Стюарт Макбрайд известен серией о сержанте Логане Макрае из полиции мрачного и дождливого Абердина, но Эш Хендерсон ему ни в чем не уступает. «Колыбельная для жертвы» — вторая книга серии, первую — «День рождения мертвецов» — сейчас как раз очень кстати переиздали, так что при желании есть возможность начать чтение с нее.

«Не обещай ничего», Линвуд Баркли





Журналист Дэвид Харвуд возвращается в родной провинциальный городок Промис-Фоллз и обнаруживает, что его кузина Марла, недавно потерявшая собственного ребенка, держит в квартире чужого малыша, утверждая, что однажды утром мальчика ей принесла загадочная женщина. Но вскоре выясняется, что этот ребенок — сын убитой в своем доме Розмари Гейнор. Естественно, что Марла, которая после потери собственного ребенка не в себе, занимает первую строчку в списке подозреваемых. Дэвид начинает собственное расследование, и потихоньку разматывая клубок, нить за нитью вытягивает на свет кучу тайн маленького городка.

На самом деле в книге две параллельные сюжетные линии — есть еще загадочное нераскрытое убийство, здорово смахивающее на начало серии (ну куда же без маньяков), которое еще даст о себе знать. «Ничего не обещай» — это первая часть трилогии о городке Промиз-Фоллз. В своем последнем списке книжных рекомендаций Стивен Кинг вовсю нахваливает третью, заключительную часть трилогии, на русский язык пока перевели только первую — будем ждать продолжения.