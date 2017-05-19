Девять автомобилей, которые стали самыми безопасными

Тесты по определению безопасности автомобиля Euro NCAP впервые провели в 1997 году — всего было опубликовано более 630 рейтингов безопасности, через испытания прошли 1800 машин, а на само проведение испытаний было потрачено более 160 млн евро.

С 2009 года по итогам краш-тестов в каждой из четырех категорий (безопасность для водителя и взрослого пассажира, для пассажира-ребенка, для пешехода, устройства обеспечения безопасности) модели получали оценку в процентах. Минимальный балл — один процент, максимальный — сто. Autonews.ru собрал самые безопасные автомобили последних лет.

2009 год — Honda Insight

В 2009 году по сумме процентов самым безопасным автомобилем стала Honda Insight. Модель получила 96% за защиту водителя и взрослого пассажира, 84% за защиту пассажира-ребенка, 34% за защиту пешехода и 71% за устройства обеспечения безопасности. Набрав в сумме 326%, первый гибрид на американском рынке опередил своего главного конкурента — Toyota Prius — на 2 балла.

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2010 год — BMW 5-Series

Годом позже с показателем в 356% в сумме лидером стала BMW 5-Series. Эта модель впервые в истории краш-тестов получила 100% за устройства обеспечения безопасности и 78% за защиту пешеходов. Раньше ни один автомобиль по этим показателям не набирал больше 99% и 76% соответственно. За защиту пассажира-ребенка 5-Series получила 83%, за защиту взрослого пассажира и водителя — 95%.

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2011 год — Chevrolet Aveo

В 2011 году самую большую сумму процентов набрала модель Chevrolet Aveo. При этом ни в одной из категорий этот автомобиль не был первым. Так, за безопасность взрослого пассажира на 2% больше набрал Mercedes-Benz B-Class, за защиту пассажира-ребенка на 3% больше получил Volkswagen Beetle, за безопасность пешехода Aveo на 10% уступил Hyundai ix20, за устройства обеспечения безопасности на 4% больше получил Peugeot 508. Но ни один из этих автомобилей не смог превзойти суммарный результат в 329 баллов.

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2012 год — Volvo V40

Получившая признание именно как марка, которая выпускает самые безопасные машины, Volvo впервые в истории Euro NCAP набрала максимальное количество баллов только в 2012 году. Модель V40 стала лучшей сразу в трех из четырех категорий (во всех, кроме защиты пассажира-ребенка) и набрала в сумме 361 балл.

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2013 год — Qoros 3 Sedan

Одна из основных претензий к китайским автомобилям была в их низком уровне безопасности. Однако в 2013 году лучшим по сумме набранных процентов автомобилем стал китайский Qoros 3 Sedan. Он получил больше всего баллов за защиту взрослого пассажира и водителя (95%), а в других категориях не отставал от лидеров больше чем на 4%. Это позволило модели набрать 340% — результат, который в том году превзойти никто не смог.

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2014 год — Mercedes-Benz V-Class

В 2014 году максимальную сумму баллов за безопасность набрал Mercedes-Benz V-Class — никогда ранее лидером не становился такой большой автомобиль. За безопасность переднего пассажира и водителя модель получила 93%, за защиту пассажира-ребенка — 87%, за безопасность пешехода — 67%, за устройства обеспечения безопасности — 85%.

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2015 год — Volvo XC90

После смены поколения внедорожник XC90, заметно посвежев, тут же стал лидером по безопасности. Стильный автомобиль набрал 356 баллов по подсчетам Euro NCAP. Модель получила 97% за защиту переднего пассажира и водителя, 87% — за безопасность пассажира-ребенка, 72% — за защиту пешехода и 100% — за устройства обеспечения безопасности.

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2016 год — Toyota Prius

Новое поколение Toyota Prius прошло краш-тесты в прошлом году и набрало самый высокий суммарный балл — 336. Автомобиль обошел потенциального бестселлера среди кроссоверов — Volkswagen Tiguan (320 баллов). Гибрид набрал 92%, 84%, 72% и 68% в четырех категориях.

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2017 год — Volvo V90/S90

Тесты Euro NCAP продолжатся в течение всего 2017 года, но уже сейчас Volvo S90/V90 добился результата, который будет сложно превзойти. За безопасность переднего пассажира и водителя модель получила 95%, за защиту пассажира-ребенка — 80%, за безопасность пешехода — 76%, за устройства обеспечения безопасности — 93%.

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