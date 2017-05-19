Красота или не красота: девушки с пятнами на лице

Казалось бы, огромные родимые пятна на лице — это точно некрасиво. Нужно обязательно с ними что-то делать, а лучше убрать навсегда. Но вот 24-летняя бразильянка Мариана Мендес считает, что ее большое родимое пятно на лице помогает выделиться из толпы, а еще подчеркивает уникальность — ведь такой нет ни у кого.









Девушка родилась с пятном, которое покрывает ее нос, часть щеки и правый глаз. Ее считали уродливым утенком: когда девочке было пять лет, ее мама решила избавить ребенка от пятна на лице при помощи лазерной хирургии, но операция результата не принесла.





Сейчас Мариана рада, что мамины старания не увенчались успехом, и говорит о своей внешности так :

«Я очень рада, что операция провалилась, потому что сейчас я достаточно взрослая, чтобы понимать, что внешность — это не та вещь, которую нужно стремиться менять в первую очередь».

Девушка научилась любить себя и ценить, тем более что пятно ничуть не портит ее прекрасную внешность.









Стереотипы об идеальной коже трансформируются и в модной индустрии. Так, недавно мир моды взорвала первая модель с пигментацией кожи Винни Харлоу. Она уже снялась для таких брендов, как Desigual и Diesel, а еще успела появиться в клипе Eminem и Sia на песню Guts Over Fear.



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