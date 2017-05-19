Как помочь животным, не нарушая закон

Наверное, каждому из нас хотя бы раз попадалась раненая или больная птица, реже — другое животное. У большинства людей первый порыв — забрать его домой, чтобы помочь. Однако лишь немногие знают о том, что, проявляя милосердие, мы нарушаем закон.



© Sputnik / Елена Васильева Депутат: кто мог подумать, что самым сложным окажется закон о животных

Дело в том, что существует постановление Совета Министров РБ от 12 июля 2014 года №674, которое регулирует порядок изъятия животных из дикой природы. Для этого нужно специальное разрешение. Его смысл заключается не в том, чтобы поставить вне закона тех, кто хочет помочь природе. Истинная цель — борьба с незаконным отловом. В Беларуси это не настолько распространенная проблема, как, например, в некоторых странах Африки и Южной Америки, где торговля экзотическими животными является одной из основных угроз биологическому разнообразию.

У нас речь идет скорее о браконьерах, которые ставят силки и другие ловушки для того, чтобы разжиться мясом или шкурами. Есть еще птицеловы, которых далеко не всегда интересует заработок, хотя на рынках не так уж редко торгуют птицами, пойманными в дикой природе. Именно для того, чтобы была возможность бороться с подобным промыслом, было принято это постановление.



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Отдельная больная тема связана с тем, что в Беларуси не хватает специалистов, которые умеют оказать грамотную помощь попавшим в беду животным. Ветеринаров-орнитологов, например, на данный момент в Беларуси попросту нет. Однако и большинство людей, которые, поддавшись сиюминутному порыву, забирают птиц домой, тоже не в состоянии адекватно помочь. Для этого нужно как минимум уметь определить вид, чтобы знать, чем питается животное.

Так, например, хищным птицам для нормального пищеварения необходимо съедать мясо вместе с перьями или шерстью. А мелкие пернатые могут быть не только зерноядными, но и насекомоядными. Неправильное же питание неминуемо ведет к гибели птицы. И это не затрагивая тему о том, что без специальных исследований (рентгена, анализов крови и т.п.), зачастую невозможно определить, в чем причина недомогания. Много людей готовы вникать в подобные вещи?

Многие ли из читателей смогут наложить на сломанное крыло шину так, чтобы птица потом не осталась на всю жизнь калекой?

Лечение у ветеринара (даже если повезет и вы найдете специалиста, обладающего необходимой квалификацией для помощи диким животным) — затратное дело. В результате хватает случаев, когда животное медленно и мучительно умирает на глазах человека, который искренне пытается помочь ему, но не знает как. При этом не следует забывать о том, что от ответственности перед законом не освобождают даже самые благие намерения.

Конец мая и начало июня — это сезон слетков — недавно оперившихся птичьих подростков, которые только начали делать первые шаги в самостоятельную жизнь. Поэтому проходя мимо, как нам кажется, одинокого бедного птенчика, важно помнить, что у него есть заботливые родители, которые его кормят и воспитывают. И которые будут очень переживать, если их чадо кто-то отнимет. Ваша помощь нужна только при реальной видимой опасности, например, когда птенец выбежал на проезжую часть или на него нападают кошки или собаки.



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В целом, остается дать только один совет, как остаться гуманным и не нарушить при этом закон: обнаружив животное, которое нуждается в помощи, не спешите забирать его домой, а сперва обратитесь в милицию или дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям.



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Если у вас действительно есть желание, а, главное, знания и навыки, которые позволят оказать грамотную помощь, достаточно оформить специальный акт (как правило, Государственная инспекция по охране животного и растительного мира охотно идет на это). Во всех остальных случаях предоставьте действовать специалистам.

И помните о том, что животные переносят инфекции, опасные для человека: вялый, нахохлившийся голубь может болеть орнитозом, а лиса, которая вдруг "пришла к людям за помощью", — бешенством.