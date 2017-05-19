Картины Пикассо и золотой туалет: сколько стоят самые дорогие вещи в мире? Тест

FINANCE.TUT.BY окунулся в жизнь богатых и знаменитых и узнал, сколько стоят самые дорогие в мире вещи. Посмотрим, сможете ли вы угадать цену того, что простые смертные вряд ли смогут себе когда-либо позволить.

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