Как приготовить шашлык: 5 лучших рецептов, проверенных опытным путем

Редкий выходной на даче обходится без раскочегаренного мангала. А иначе зачем вообще все дачные потуги, если не растопить вечером баню и не поджарить шашлычок после ударного труда на свежем воздухе? За те десять лет, которые мы являемся дачниками, нами были перепробованы все возможные рецепты шашлыка — от самых простых до экзотических — и обратно. Опытно-экспериментальным путем и был составлен рейтинг самых лучших шашлычных маринадов. Все они испробованы неоднократно. И гарантировано не подведут.



© Sputnik/ Людмила Янковская Шашлык по правилам: маринуем говядину в вине

Шашлык в луковом маринаде

Простой рецепт для настоящих ценителей. Идеально работает со свининой, особенно с шейкой. Неплохо получится и с говядиной, но это должен был очень нежный филейный кусочек.

Необходимо нарезать мясо крупными кусками, репчатый лук измельчить. Лука понадобится много — на килограмм мяса до полкилограмма лука. Перемешать куски мяса с мелко порезанным луком и поставить в холодное место на ночь. Утром добавить специи: черный и душистый перец, кориандр, майоран. Лучше всего, если это будут свежемолотые специи.

Как резать мясо? Как показывает практика, самый сочный и нежный шашлык получается, если не мельчить: куски должны быть размером в 5-8 сантиметров, не меньше. А вот если порезать шашлык слишком мелко, какой бы маринад вы ни замутили, шашлык получится сухим.



© Pixabay Лук, сладкий перец или помидор, нанизанные на шампур, отлично разнообразят блюдо

Перед тем, как вы станете нанизывать мясо на шампуры, добавьте в него соль. Делать это заранее не стоит, поскольку соль высушивает мясо. Для эстетики можно перемежевывать мясо на шампуре с кружками помидора или кольцами лука. В самом конце можно добавить эстрагон (тархун) или орегано — так как их аромат исчезает под действием жара.

Ингредиенты:

Мясо;

Репчатый лук;

Соль;

Специи по вкусу, но черный перец и кориандр должны быть обязательно.

Шашлык с французской горчицей

По сути это тот же маринад в собственном соку: нарезаете мясо крупными кусками и маринуете со специями. На 2 килограмма мяса добавляете 100-150 граммов французской горчицы. Специи можно выбирать подушистее, поскольку горчица обладает собственным ароматом, который может их заглушить. Соль добавляем уже перед нанизыванием на шампур. Волшебные свойства горчицы не лишне знать каждой хозяйке — она может спасти мясо любой жесткости, сделав его мягче. А ароматные зернышки французской горчицы придают блюду легкую пикантность и аппетитно похрустывают после запекания.

Ингредиенты:

Мясо;

Французская горчица (в зернах);

Специи по вкусу, можно использовать сванскую соль;

Соль.

Шашлык в маринаде из майонеза и кетчупа

Этот маринад можно назвать самым бесхитростным, зато беспроигрышным — он может спасти даже не самое удачное мясо. После ночи в таком маринаде и суховатое свиное бедро будет мягким, словно шейка. А содержащееся в майонезе растительное масло не даст шашлыку пересохнуть во время приготовления.



© Pixabay Шашлык в маринаде из кетчупа и майонеза - беспроигрышный вариант, хотя и калорийный

Мясо надо порезать на небольшие куски, сначала маринуете его пару часов в специях, потом в равных пропорциях смешиваете майонез и кетчуп и перемешиваете с мясом. Специи, как обычно, используете по вкусу, но сюда можно смело добавлять в больших количествах паприку, как сладкую, так и острую. Солим в самом конце. Маринад получается немного сладковатым — если вы не сторонник подобного, можно добавить пару чайных ложечек бальзамического уксуса.

Рецепт очень вкусный, но самый калорийный из всех. Он явно не походит для тех, кто следит за фигурой.

Мясо для шашлыка должно быть охлажденным. Из размороженного мяса вы, конечно, тоже что-то сможете приготовить, но настоящего удовольствия от аромата свежего мяса не получите.

Ингредиенты:

Мясо;

Майонез, кетчуп в пропорции 2:1;

Специи, сладкая и острая парика;

Бальзамический уксус;

Соль.

Шашлык в газировке

Отличный способ экспресс-приготовления шашлыка, на случай внезапных гостей. Порежьте мясо, обильно пересыпьте его специями. В данном случае отлично подойдут смеси типа хмели-сунели, можно бросить пару веточек розмарина. Залейте мясо газированной минеральной водой и, — вуаля! — через 40 минут шашлык готов. Благодаря углекислоте специи быстро проникают в волокна мяса, оно мгновенно пропитывается и становится мягким. Слейте минералку, добавьте соль и 3-4 столовых ложки растительного масла, лучше всего оливкового "экстра вирджин". Этот рецепт отлично размягчает говядину и баранину. В самом конце приготовления можно посыпать шашлык смесью душистых трав или орегано.



© Pixabay Самое главное правило вкусного шашлыка - хорошая компания

Для этого рецепта важно не переборщить — если вы передержите шашлык в минералке, кушать вам придется абсолютно сухое и совершенно безвкусное мясо.

Ингредиенты:

Мясо;

Газированная минеральная вода;

Специи по вкусу, отлично подойдет хмели-сунели;

Соль;

Оливковое масло;

Шашлык в гранатовом соке с имбирем

Настоящая отрада для гурманов. Вкус шашлыка получается настолько насыщенным, а мясо таким мягким, что попробовав этот рецепт однажды, вы непременно к нему вернетесь. Сок смягчает мясо за счет фруктовой кислоты, а по итогу остается благородное кисло-сладкое послевкусие. Только важно соблюсти одно важное условие: сок должен быть свежим, а не из пакета. Для маринада 2 кг мяса достаточно сока одного крупного или двух средних гранатов. Куски мяса должны быть обильно пропитаны соком, но не плавать в нем.



© Pixabay Маринад из гранатового сока будет по-настоящему вкусным, если использовать натуральный сок

Замаринуйте мясо в соке на ночь, утром добавьте специи, к этому маринаду отлично подойдут пряные травы. Небольшой клубень имбиря натрите на терке и тоже добавьте в маринад. Соль добавляем перед нанизыванием на шампуры. Сырой шашлык полейте растительным маслом — и на раскаленные угли.

Ингредиенты:

Мясо;

Гранат —1-2 штуки;

Имбирь;

Соль;

Специи, пряные травы.

Какое мясо выбирать для сочного шашлыка?

Свинина. Абсолютно беспроигрышный шашлык получается из шеи. Если планируется ответственный прием, который не допускает экспериментов, лучше купить свежую, не слишком жирную свиную шею. Чтобы вы с ней ни сделали — ее сложно испортить.

Говядина. Неплохой шашлык может получиться из филейной части и вырезки. Но это задача для опытного кулинара. Если вы таковым не являетесь, предпочтите телятину или мраморную говядину.

Баранина. Считается идеальным мясом для шашлыка. Но не забывайте, что она вкусная, только когда горячая. В холодном виде на нее найдется немного ценителей. Отлично подходит мякоть бедра, филейная часть. Лучше отдать предпочтение молодому светлому мясу или ягнятине.