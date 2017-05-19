Это провал: звездный макияж, который не надо повторять

Как приятно убедиться лишний раз, что идеального нет. В том числе нет идеальных визажистов — даже у богатых и знаменитых. В нашей подборке выходного дня - лучшие из худших звездных макияжей.

Ева Лангория





Консилер — светлый, бронзер — темный. Еву Лангорию красили не иначе как в темноте.

2. Мартина Хингис





Полезный совет от швейцарской теннисистки Мартины Хингис: не забудьте снять носки перед тем как наносить автозагар.

3. Мэрайя Кэри





Визажист Кэри — поклонник советской сказки «Морозко» Александра Роу. Иначе как объяснить, почему румян на лице Мэрайи так много?

4. Кристина Агилера





Кристина Агилера почему-то промахнулась и с тоном кожи, и с тенями.

5. Шэрон Стоун





Визажист создал один из самых плохих примеров smoky eyes, потому что просто забыл растушевать тени. Прекрасную Шэрон Стоун на этом снимке почти невозможно узнать.

6. Ники Минаж

Американская рэперша сверхярким макияжем просто пугает. Промахнулись со всем, чем только можно.

7. Майли Сайрус

Скандальная американская актриса и певица Майли Сайрус, которая часто шокирует публику небритыми подмышками, к сожалению, смогла отметиться в истории и плохим макияжем.

8. Анджелина Джол



life.ru

На премьере сериала «Обычное сердце» Анджелина Джоли появилась со странными белыми пятнами на лице. Дело в том, что визажист неправильно нанес транспарентную пудру, чем создал шедевральный «провальный макияж».