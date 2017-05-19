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13 билетов от "Афиша TUT.BY" участвуют в розыгрыше на "Рок за Бобров"
Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует 13-й розыгрыш, где будет разыграно 13 билетов на летний фестиваль «
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Сегодня стартовал розыгрыш билетов, где будет разыграно 13 одиночных билетов.
22 июля на аэродроме «Боровая» пройдет 10-й
На сцене выступят Brutto&Lyapis с Double Hot, рок-группа «Чайф», рэп-группа «Каста», представители Беларуси на «Евровидении-2017» NAVIBAND, рок-группа «Сплин», «Дай Дарогу!», хип-хоп-группа Anacondaz и другие.
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Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!
Расширяем границы кино
Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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В приложении "Афиша TUT.BY" стартует 13-й розыгрыш, где будет разыграно 13 билетов на "Рок за Бобров". Участие в розыгрыше продлится до 25 мая.
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