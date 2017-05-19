Треснуло стекло и сломалась ручка: когда нужно менять окна





Те, кто устанавливал пластиковые окна дома, знают, какой это трудоемкий, недешевый и пыльный процесс. Зато потом все компенсируется теплыми комнатами без сквозняков. Конечно, поломки случаются. Но не стоит сразу паниковать и бежать за новыми стеклопакетами. Многие неисправности можно починить самостоятельно или с помощью специалиста. Команда TAM.BY пообщалась с Павлом Кайровичем, консультантом компании “Мультиокна ”, и узнала, когда все можно починить, а когда окна действительно придется менять.

В первую очередь при любых проблемах с окнами загляните в договор, заключенный с фирмой, которая вам их устанавливала. Гарантия на окна ПВХ может доходить до 10 лет. Возможно, вашу неисправность починят, еще и бесплатно.

Пожалуй, стоящие причины полной замены окон ПВХ - их старость и некачественная установка. В первом случае, как их ни латай, все равно это ненадолго. Во втором - недобросовестный монтаж приведет к массе проблем, исправить которые будет очень дорого. В таком случае поставить новые окна будет равноценно.

В остальном, заверил нас специалист, непоправимых ситуаций нет.





Сквозняк. Если даже плотно закрытое окно пропускает воздух, значит есть проблемы с герметичностью. В основном это случается при неправильном изготовлении и установке окон. Очень редко причиной может стать и неправильная эксплуатация. Иногда деформация происходит из-за того, что окно было долгое время открыто и под тяжестью собственного веса створка провисла. Но стоит отметить, что небольшое движение воздуха возле верхней петли будет всегда. Пластиковые окна не герметичны на 100%.

Все исправит регулировка. Сверху и снизу на петлях оконной створки есть регулируемые болтики. Их положение можно менять и таким образом настраивать положение створки относительно рамы, а прижимы по контуру створки избавят от продуваний. Также проверьте уплотнитель. Со временем он может высохнуть или повредиться. Тогда его нужно смазать силиконом или заменить на новый.

Разбилось стекло. Все знают, что основа окон ПВХ - стеклопакет. Он состоит из нескольких стекол. Система герметична и не пропускает воздух между стеклами. Сложная конструкция не позволит заменить только одно разбитое стекло, придется поставить новый стеклопакет. Но раму и отделку для этого менять не нужно.

Оконная створка выпадает из петель. Это случается, когда окно открывается и в поворотном, и в откидном направлениях одновременно, а также при неверной регулировке створки по высоте. Получается, что верхняя петля не держит оконную створку, и та находится будто в подвешенном состоянии. Пугаться в такой ситуации не стоит. Все дело либо в неправильном использовании запирающего механизма, либо створку нужно поднять выше. Ручку нужно поворачивать только в закрытом положении створки окна. А совсем избежать подобных ситуаций поможет установка блокиратора ошибочного действия.

Чтобы вернуть оконную створку на место, ставим ручку вертикально, находим блокиратор (замыкающий механизм в районе ручки) и фиксируем его в прижатом положении. Затем ставим выпавший угол окна на место и, удерживая блокиратор, поворачиваем ручки по горизонтали. Если этот способ не помог, значит причина в неисправной фурнитуре и тут без специалиста не обойтись.

Заедает ручка. Со временем детали фурнитуры загрязняются и в них скапливается пыль. Поэтому периодически их нужно чистить и смазывать. Особенного от неправильного ухода страдают ручки: перестают поворачиваться, заедают, прокручиваются.

Если столкнулись с такой проблемой, первым делом очистите все механизмы от пыли и грязи, смажьте детали силиконом. Осмотрите фурнитуру на предмет трещин, сколов, деформаций. Нашли неполадку - замените поврежденные детали, пока они совсем не вышли из строя. Отдельное внимание уделите блокиратору. Часто причина неисправности именно в нем. Попробуйте прижать его к створке и установите ручку в горизонтальное положение. Она должна зафиксироваться и урегулироваться.

Окна “потеют”. Если на окнах появляется конденсат, то чаще всего, это результат повышенной влажности в помещении. Следует отметить, что какими бы теплыми ни были окна, все равно они холоднее стен, поэтому излишняя влага в комнате будет конденсироваться на стеклах. Не стоит сразу винить производителя в некачественной установке. Также конденсат может появляться при продувании уплотнителя створки. В этом случае поможет регулировка производителем.

В любом случае конденсат на окнах - не причина для полной их замены. Устранить корень проблемы будет куда дешевле. Специалисты всегда подскажут, как это сделать.





В каких случаях окна точно придется менять?

Если окно отслужило свое. Рама прохудилась, фурнитура износилась, отовсюду сквозит, стекло местами треснуло. В этом случае проще и дешевле заменить окна на новые. Реанимировать старые будет стоить немалых усилий, времени и денег.

Окно установлено не ГОСТу. Если вам попался недобросовестный мастер или не очень честная фирма и окна установлены неправильно, то проблемы с ними начнутся сразу же. И проблемы серьезные. В таком случае, скорее всего, обратиться в другую фирму за установкой новых окон будет безопаснее и дешевле.





Как правильно ухаживать за окнами?

Чтобы вопрос о ремонте и тем более о замене окон вообще не возник, нужно правильно о них заботиться.

Выбирайте откидное положение створки для проветривания, вместо распашного. Так потоки воздуха будут распределяться по комнате равномерно и заметно снизится нагрузка на петли. Также прижимы в такой створке значительно лучше, чем в поворотной.

Не кладите лишние предметы между открытой створкой и рамой. К сожалению, этим грешат многие. Положить книгу, подставить кувшин или банку, чтобы окно не закрылось, - дело привычное, но неправильное. Если окна установлены добросовестно, то открытая створка и так не будет уезжать обратно. Другое дело сильный ветер. Боитесь, что створка случайно захлопнется, - поставьте ее в откидное положение.

Не нагружайте створку. Не нужно вешать тяжелые предметы на ручки окон, они могут деформироваться и сломаться.

Поворачивайте ручку без усилий. Запирающие механизмы должны легко поворачиваться. Не стоит на них давить, чтобы не сломать. Если ручка поворачивается только при дополнительных усилиях, то нужно осмотреть ее и найти причину этого.

Не хлопайте створкой. От сильного удара может деформироваться как сама створка, так и рама с откосом. Поломка может быть настолько серьезной, что потребует замены всей конструкции.

Заклеивайте все детали окон и дверей ПВХ скотчем при ремонте. Это необходимо для того, чтобы строительная пыль не попала в мелкие щели. При использовании малярки лучше использовать профессиональную ленту.

Дважды в год нужно чистить и мыть все детали. Это один из самых важных моментов ухода за стеклопакетами, о котором часто забывают. А между тем, такая чистка сильно продлевает жизнь окнам.

Также обязательно запомните сроки гарантии на окна и название фирмы, в которой их заказывали. Если возникнет необходимость ремонта, лучше обратиться за помощью в ту же компанию, которая их устанавливала.

Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY совместно с компанией “Мультиокна” .