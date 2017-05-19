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Треснуло стекло и сломалась ручка: когда нужно менять окна
Те, кто устанавливал пластиковые окна дома, знают, какой это трудоемкий, недешевый и пыльный процесс. Зато потом все компенсируется теплыми комнатами без сквозняков. Конечно, поломки случаются. Но не стоит сразу паниковать и бежать за новыми стеклопакетами. Многие неисправности можно починить самостоятельно или с помощью специалиста. Команда
Пожалуй, стоящие причины полной замены окон ПВХ - их старость и некачественная установка. В первом случае, как их ни латай, все равно это ненадолго. Во втором - недобросовестный монтаж приведет к массе проблем, исправить которые будет очень дорого. В таком случае поставить новые окна будет равноценно.
В остальном, заверил нас специалист, непоправимых ситуаций нет.
Сквозняк. Если даже плотно закрытое окно пропускает воздух, значит есть проблемы с герметичностью. В основном это случается при неправильном изготовлении и установке окон. Очень редко причиной может стать и неправильная эксплуатация. Иногда деформация происходит из-за того, что окно было долгое время открыто и под тяжестью собственного веса створка провисла. Но стоит отметить, что небольшое движение воздуха возле верхней петли будет всегда. Пластиковые окна не герметичны на 100%.
Разбилось стекло. Все знают, что основа окон ПВХ - стеклопакет. Он состоит из нескольких стекол. Система герметична и не пропускает воздух между стеклами. Сложная конструкция не позволит заменить только одно разбитое стекло, придется поставить новый стеклопакет. Но раму и отделку для этого менять не нужно.
Оконная створка выпадает из петель. Это случается, когда окно открывается и в поворотном, и в откидном направлениях одновременно, а также при неверной регулировке створки по высоте. Получается, что верхняя петля не держит оконную створку, и та находится будто в подвешенном состоянии. Пугаться в такой ситуации не стоит. Все дело либо в неправильном использовании запирающего механизма, либо створку нужно поднять выше. Ручку нужно поворачивать только в закрытом положении створки окна. А совсем избежать подобных ситуаций поможет установка блокиратора ошибочного действия.
Чтобы вернуть оконную створку на место, ставим ручку вертикально, находим блокиратор (замыкающий механизм в районе ручки) и фиксируем его в прижатом положении. Затем ставим выпавший угол окна на место и, удерживая блокиратор, поворачиваем ручки по горизонтали. Если этот способ не помог, значит причина в неисправной фурнитуре и тут без специалиста не обойтись.
Заедает ручка. Со временем детали фурнитуры загрязняются и в них скапливается пыль. Поэтому периодически их нужно чистить и смазывать. Особенного от неправильного ухода страдают ручки: перестают поворачиваться, заедают, прокручиваются.
Окна “потеют”. Если на окнах появляется конденсат, то чаще всего, это результат повышенной влажности в помещении. Следует отметить, что какими бы теплыми ни были окна, все равно они холоднее стен, поэтому излишняя влага в комнате будет конденсироваться на стеклах. Не стоит сразу винить производителя в некачественной установке. Также конденсат может появляться при продувании уплотнителя створки. В этом случае поможет регулировка производителем.
В любом случае конденсат на окнах - не причина для полной их замены. Устранить корень проблемы будет куда дешевле. Специалисты всегда подскажут, как это сделать.
В каких случаях окна точно придется менять?
Если окно отслужило свое. Рама прохудилась, фурнитура износилась, отовсюду сквозит, стекло местами треснуло. В этом случае проще и дешевле заменить окна на новые. Реанимировать старые будет стоить немалых усилий, времени и денег.
Окно установлено не ГОСТу. Если вам попался недобросовестный мастер или не очень честная фирма и окна установлены неправильно, то проблемы с ними начнутся сразу же. И проблемы серьезные. В таком случае, скорее всего, обратиться в другую фирму за установкой новых окон будет безопаснее и дешевле.
Как правильно ухаживать за окнами?
Чтобы вопрос о ремонте и тем более о замене окон вообще не возник, нужно правильно о них заботиться.
Выбирайте откидное положение створки для проветривания, вместо распашного. Так потоки воздуха будут распределяться по комнате равномерно и заметно снизится нагрузка на петли. Также прижимы в такой створке значительно лучше, чем в поворотной.
Не кладите лишние предметы между открытой створкой и рамой. К сожалению, этим грешат многие. Положить книгу, подставить кувшин или банку, чтобы окно не закрылось, - дело привычное, но неправильное. Если окна установлены добросовестно, то открытая створка и так не будет уезжать обратно. Другое дело сильный ветер. Боитесь, что створка случайно захлопнется, - поставьте ее в откидное положение.
Не нагружайте створку. Не нужно вешать тяжелые предметы на ручки окон, они могут деформироваться и сломаться.
Поворачивайте ручку без усилий. Запирающие механизмы должны легко поворачиваться. Не стоит на них давить, чтобы не сломать. Если ручка поворачивается только при дополнительных усилиях, то нужно осмотреть ее и найти причину этого.
Не хлопайте створкой. От сильного удара может деформироваться как сама створка, так и рама с откосом. Поломка может быть настолько серьезной, что потребует замены всей конструкции.
Заклеивайте все детали окон и дверей ПВХ скотчем при ремонте. Это необходимо для того, чтобы строительная пыль не попала в мелкие щели. При использовании малярки лучше использовать профессиональную ленту.
Дважды в год нужно чистить и мыть все детали. Это один из самых важных моментов ухода за стеклопакетами, о котором часто забывают. А между тем, такая чистка сильно продлевает жизнь окнам.
Также обязательно запомните сроки гарантии на окна и название фирмы, в которой их заказывали. Если возникнет необходимость ремонта, лучше обратиться за помощью в ту же компанию, которая их устанавливала.
Материал подготовлен редакцией каталога компаний
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Сквозняк.Если даже плотно закрытое окно пропускает воздух, значит есть проблемы с герметичностью. В основном это случается при неправильном изготовлении и...
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