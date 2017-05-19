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Более 100 медалей олимпиады в Рио возвращены организаторам из-за ржавчины и пятен

20.05.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
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Более 100 медалей, завоеванных спортсменами на Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и черных пятен, появившихся на поверхности металла. Об этом сообщил директор по связям с общественностью оргкомитета «Рио-2016» Марио Андрада, слова которого приводит агентство Reuters.


Фото: Reuters

Отмечается, что как минимум 130 медалей, большее число которых являются бронзовыми, уже находятся на монетном дворе в Рио-де-Жанейро, где проходят работы по восстановлению облика наград. Среди возвращенных медалей также присутствуют награды с соревнований Паралимпиады 2016 года.

«Самая распространенная проблема заключена в том, что медали были брошены или хранились ненадлежащим образом, в следствие чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены. Во-вторых, около 10 медалей были подвержены экстремальному холоду», — сказал Андрада.

Он также отметил, что первые комплекты медалей стали возвращаться на ремонт в октябре. По словам Андрады, «это является абсолютно нормальной практикой, а бразильский монетный двор устранит все дефекты и вернет медали». Имена и страны спортсменов, вернувших медали на ремонт, не сообщаются.

Всего в преддверии Олимпиады 2016 года монетный двор в Рио-де-Жанейро изготовил 2488 медалей, серебряные и бронзовые медали на 30 процентов состояли из переработанных материалов. На Играх медали завоевали спортсмены из 87 стран, а золотые — из 59.

Победила в неофициальном командном зачете сборная США, которая завоевавшая 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых). Второе место заняла команда Великобритании — 67 наград (27−23−17), третье — сборная Китая (26−18−26).

На счету белорусской команды на Олимпиаде-2016 девять наград: 1 золото, 4 серебра и 4 бронзы.

 
 
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Как минимум 130 медалей, большее число которых являются бронзовыми, уже находятся на монетном дворе в Рио-де-Жанейро, где проходят работы по восстановлению облика...

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