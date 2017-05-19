Дом за $30 тысяч: как построить жилье на одну зарплату

Эта история должна вдохновить на трудовой подвиг тех, кто считает строительство дома своими руками — авантюрой. Наш читатель Егор строит дом сам, практически не прибегая к услугам строителей. И только за деньги, отложенные из зарплаты. По предварительным подсчетам за пять лет стройки он потратил 30 тысяч долларов. Новоселье планируется уже этой осенью.





Егор получил участок в г. п. Красное в 2012 году как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Никаких накоплений не было — только те деньги, что скопили с женой на отдых. Поэтому был только один вариант — строить дом своими руками.

— У меня инженерное образование — учился строить дороги. Отец — строитель, каменщик, — говорит Егор. — И у него и у меня руки растут из нужного места.

Проект я сделал сам, бесплатно. Идею подсмотрел в каталоге у одной фирмы, потом сам нарисовал его в «Автокаде». Так сэкономил сразу 400 долларов. В местном исполкоме тогда требовался лишь эскизный проект, поэтому вопросов с согласованием и получением разрешения на строительство не возникло.





Изначально был соблазн сделать дом в два этажа. Но все подсчеты говорили о том, что одноэтажный будет дешевле. В двухэтажном доме из очевидных расходов — лестница, второй санузел, утепление скатов кровли. Плюс все мои знакомые, которые уже построили дома с жилой мансардой, сказали, что это еще и не удобно — ежедневно нужно бегать по лестнице вверх-вниз по любому поводу. В общем, мы с женой решили, что одноэтажного дома на 100 м² нам достаточно.





























Под проект разметили фундамент, вручную выкопали траншеи. Чтобы уменьшить объем бетона навозили с поля камней. При заливке подземной части мы их забрасывали в бетон. Еще на участок я завез машин 5−6 ПГС. Бетон, кстати, делали на месте. На цемент тогда потратил около $ 300. Потом выставили опалубку из досок (еще $ 300), заложили арматуру. Так как участок был с перепадом высот, то цоколь с одной стороны в высоту достигает 1,75 метра. Для верхней части фундамента бетон привез миксер — это обошлось мне еще в $ 600.

Конфигурация моего фундамента немало удивила водителя миксера: он, когда увидел, что нужно заливать «капиталки» под все перегородки сказал: «Надо быть проще…». Сейчас я понимаю, что можно было обойтись и без них, но уж как есть. Пришлось, конечно, попотеть, разгоняя бетон по всему этому лабиринту. Внутрь фундамента засыпали и разровняли завезенный песок — получилась ровная площадка. В итоге фундамент мне обошелся в $ 1200 (если не считать песок).





К следующему году скопили на стены. Рядом с нами — завод «Забудова», поэтому все в округе строится из газосиликата. Я тоже прикупил около 40 кубов «сороковки». По тем ценам, с клеем, блоки обошлись мне в $ 5700.





Была, конечно, мысль сделать каркасный дом, но технология мне показалась сложной для самостоятельной реализации.

Для кладки стен пришлось нанимать строителей: отец серьезно заболел, а я бы один делал это очень долго. На самом деле, ничего хитрого в этом нет — у нас уже был опыт, строили дом брату. Работников нашли местных, которые рядом строили агрогородок. По качеству кладки сразу вопросов не возникло — все было сложено ровненько. За кладку отдал $ 2200 (в 2013 году расценки были гораздо выше нынешних).





Проблемы обнаружились после того, как над домом появилась крыша. Оказалось, что некоторые швы между блоками — без клея, стены в некоторых местах просвечивались. Наверное, я зря сказал строителям, что еще буду утеплять стены, поэтому с промазкой вертикальных швов они не сильно запаривались — после отделки эти недоделки были бы не замечены. Когда же брак обнаружился, я их попросил исправить ситуацию. Они просто замазали швы раствором. Такой подход мне показался не правильным, тем более что в некоторых местах замазка отвалилась, а щель между блоками осталась. Поэтому сам рассверливал подозрительные швы и заполнял их монтажной пеной. На весь дом ушло около 10 баллонов.





Чего я не сделал, так это монолитного пояса — я изучал этот вопрос не только с точки зрения как сделать правильно, но и как люди делают. Так вот на практике пояс делают единицы. Опять же, дом в один этаж, под всеми внутренними перегородками монолитный фундамент, все они перевязаны с несущими стенами… Пока все хорошо, трещин нет.

В итоге, стены мне обошлись примерно в $ 8000. К этой сумме нужно прибавить еще $ 200 за дымоход и вентканалы из кирпича.























Крышу я изначально хотел битумную. Но когда понял, что за работу кровельщикам нужно отдать столько же, сколько стоят сами материалы (пиломатериалы, пленка, ОСБ, подкладочный ковер, битумная черепица), решил сам делать. Как и вся стройка, кровельные работы проходили по девизом «глаза боятся, а руки делают». Самое сложное, как оказалось, было выставить стропильную систему. Но вместе с отцом и братом мы справились. Оказалось, что в этом нет ничего сверхсложного. Крыша стоит, не течет. Для финишного покрытия покупал технониколевскую битумку, трехслойную. Сам ее прибивал. Там же заказал и водосточку. По поводу последней есть нарекания — через год с южной стороны дома желоба выцвели, стали почти белыми, а вот соединения и воронки остались коричневыми.





Через год, когда той же черепицей из той же коллекции накрывал крышу над террасой, заметил, что уложенная ранее кровля также стала светлее.





Так как чердак планировался холодным, утеплял лишь перекрытие. Как вы понимаете, оно у меня деревянное, балочное. Потом подбили доской черновой потолок. А вот в качестве утеплителя для перекрытия я использовал… бесплатные опилки. Их слой на чердаке получился примерно 20 см, думаю их будет достаточно. Под них, чтобы опилки не сыпались через щели между досками, уложил «спанбонд».





На этом этапе я потратил около $ 300 на стропилку. На OSB, подкладочный ковер, битумную черепицу — еще $ 4400. Водосточная система обошлась в $ 400.













На окнах не экономил, покупал энергосберегающие стеклопакеты, с многокамерным профилем «Рехау» и фурнитурой «Рото». Так как брал профиль с ламинированием, получилось на 30% дороже. А вот на монтаже сэкономил — ставил сам. В интернете нашел фильмы, как правильно это делать с гидро- и пароизоляцией монтажного шва, и все у меня получилось. Заплатил примерно $ 3300.





Дверь из кухни на террасу получилась дорогой — отдал 600 евро (и это на скидках!). Зато она очень красивая, качественная и теплая — все-таки «Херман». Такая дверь никогда не промерзнет, не покроется изнутри теплого помещения конденсатом или льдом при любом морозе. Входная вышла дешевле. Их монтажом занимался сам — к дверям прилагается очень понятная, как в ИКЕА, инструкция.

После того, как в доме уже были окна и двери, приступил к бетонным работам внутри дома. Будущий пол утеплил 12 см пенопласта. Там, где планировался теплый пол — а это практически во всем доме, кроме спален, раскатали с отцом трубки теплых полов. Потом нашел ребят, которые делают чистовые стяжки. По $ 6 за «квадрат». Работают они очень качественно и быстро. В итоге в доме получилась ровная и гладкая стяжка — хоть под ламинат, хоть под плитку. За работу отдал $ 600.









На отоплении я не сильно экономил, сделал проект, купил качественные материалы: трубы, фитинги, коллекторы от известного бренда. А вот монтировал сам — инструмент выдали в фирме, продавшей все эти материалы. Переживал, как там трубы теплого пола, не будет ли протечек. Водой проверять побоялся — отопление еще не работает. Посоветовали закачать воздух под давлением. Сейчас вижу, что все смонтировано герметично, давление в системе не падает. По совету монтажников полотенцесушитель в санузле я запитал не от системы отопления, а от контура ГВС. По их мнению, таким образом «полотенчик» будет теплый всесезонно. Теперь понимаю, что к этой системе надо было бы отдельную линию циркуляции пустить, чтобы при включении из крана сразу лилась горячая вода.

В каждой комнате свой контур с возможностью выставления нужной температуры. Гребенки, насосы, клапаны, трубы обошлись примерно в $ 2900.

Отапливать дом планируем газом — сделали с соседями кооператив. За подвод газа надо будет заплатить полторы тысячи и еще $ 600 за ввод в дом. Пока не решил, какой котел покупать — советуют конденсационный, но я рассматриваю и двухконтурный с погодозависимой автоматикой.

Для канализации купил с распродажи в военной части три квадратных «кольца» 2×2×1.5 м из бетона. В итоге получился герметичный бункер глубиной 4,5 м. под машину ассенизатор в примерно за $ 100. Яму под него выкопали реально за бутылку.

На прокладке электрики удалось неплохо сэкономить — ее делал сосед. Он уже делал ее у себя и предложил мне сделать недорого. Сам бы я долго разбирался в теории про ноль и фазу, а потом делал бы работу над ошибками. Благо, платить пришлось не много — всего 300 долларов за работу. И это при том, что схема не самая простая, в доме много проходных выключателей. Штробы делал я сам, перфоратором. Все не очень ровно и аккуратно получилось, но под штукатуркой этого не видно. На всяких случай разводку в каждой комнате фотографировал, чтобы потом не попасть в провод, если вдруг какую полочку буду вешать. За провода и комплектацию электрощитка заплатил около $ 400.





Штукатурить стены внутри я так же нанимал специалиста. Стены ровные, поэтому делали без маяков обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой. Получилось ровно и относительно недорого — $ 350−400 с материалами. Шпаклевал уже сам — сначала потренировался на стенах в котельной, потом перешел на остальные помещения. На шпатлевку и грунтовку отдал еще примерно $ 400. Плитку же сам не отважился класть — обратился к знакомому из Молодечно. Он и стены и полы по 6 долларов за м2 сделал. Но это по знакомству, в Минске он кладет плитку дороже — по $ 7−8.

Плитку брали кераминовскую — вместе с клеем на обошлась нам в $ 820, работа — $ 210.













Фасад утепляли с отцом каменной ватой и штукатурили — это просто. Утеплитель («Технониколь» 5 см), клей и сетка обошлись примерно в $ 1000. Еще $ 300 потратил на декоративную штукатурку. Теперь думаю над финишным видом фасада в виде фахверка. Пока рисую варианты в «фотошопе».

Полы, там где нет плитки, будут из ламината, буду класть сам. А вот на счет потолков еще не решил, как лучше. Рассматриваю два варианта — гипсокартонные или натяжные. С ГКЛ я умею работать, но по предварительным расчетам они по цене будут дороже даже натяжных. Скорее всего выберу более простой по трудозатратам вариант.

Понятно, что не имея капитала, на зарплату, которая хоть и выше чем «попяццот», но все равно далеко не газпромовская, строить быстро не получалось: накопил денег — купил окна, например. Многое из дорогих работ делал сам по выходным, брал отпуск. Если учитывать все мои расходы на строительство — покупку инструментов, гвоздей, арматуры и прочих мелочей, на данный момент уже потрачено порядка $ 30 тысяч. Хотелось, конечно, быстрее, но о себе и жене тоже нельзя забывать — строили не из последних сил, в удовольствии съездить в отпуск мы себе не отказывали. Собственно поэтому строительство затянулось на 5 лет. Однако уже в этом году мы обязательно справим новоселье.