Мы уже думали, что всего перевидали в белорусском спорте, ан нет — такова спортивная жизнь не перестает удивлять и ухахатывать до коликов в боку!

— А вы мне что дарили?

— Я дарил приказ министра…

«Старики-разбойники» (с)

Нескончаемая череда внеочередных отчетно-выборных конференций в федерациях по «рекомендации» НОКа во имя надвигающегося Олимпийского собрания шла своим чередом. Порой закономерно, порой спорно.

Началось все с образцово-показательной плавательной конференции, продолжилось предсказуемыми переназначениями действующих глав, закольцевалось в канве здравого смысла новым кредитом доверия гандбольному Коноплеву и баскетбольному Рыженкову, превратилось в фарс совершенно немотивированным и нелогичным приходом на теннисный трон Сергея Тетерина вместо Александра Шакутина, пока, наконец, процесс ускоренных перевыборов не превратился в анекдот на площадке Белорусской республиканской федерации фехтования. Представляете — у фехтовального сообщества оказались сильны демократические устои, и оно позволило себе «прокатить» согласованную наверху кандидатуру на пост председателя. За что получила… новые перевыборы перевыборов!

Первоначальная отчетно-выборная конференция БРФФ прошла абсолютно в канве заданного НОКом тренда. 17 мая высокое собрание принял зал для совещаний ОСК «Стайки». Кворум значительно превысил требуемые уставом 50 процентов от выборных делегатов. Из 31 делегата присутствовало 26, а с учетом одобренной передачи голосов заслушать ныне действующего председателя приготовились 30 человек.

А им был никто иной, как бывший первый заместитель министра спорта Александр Гагиев. О том, что пост главы БРФФ ему сейчас совершенно не улыбается, можно было догадаться исходя из его нового назначения на должность руководителя Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису. Смена поля деятельности однозначно свидетельствовала — фехтование получит нового руководителя.

Первым кандидатуру преемника предложил сам Гагиев, подчеркнув, что его протеже и заместитель в БРФФ Алексей Овсянкин согласован на самом верху, что, судя по всему, должно было свести голосование к чистой формальности. Однако безальтернативных выборов не случилось — представитель Минской областной федерации фехтования Дмитрий Сурмач предложил в качестве альтернативной кандидатуры первого зама Гагиева по федерации Андрея Губанова.

Можно только догадываться, насколько высокий авторитет в фехтовальной среде имел Губанов, если при подсчете голосов он оставил позади себя «провластного» кандидата:

За Овсянкина: за — 11, против — 14, воздержались — 5.

За Губанова: за — 14, против — 11, воздержались — 5.

После этого Александру Гагиеву ничего не оставалось, как поздравить нового председателя федерации и передать ему бразды правления при ведении конференции, которая благополучно закончила свою работу к 13.00.

Казалось бы, тут и сказке конец — но не тут-то было! Подобные игры в демократию для многих присутствующих вышли боком. Вот что пишет у себя в Фейсбуке тот самый представитель Минской области на конференции Дмитрий Сурмач:

— Никогда не мог представить, что возможность развивать и продвигать мой любимый спорт — фехтование — так востребована. Ведь все понимают, что работать за бесплатно, придумывать способы пропаганды фехтования, заниматься текучкой и искать деньги для спортсменов — это неблагодарная работа. Однако последняя конференция федерации фехтования перевернула все вверх дном. За возможность возглавить очень маленькую, нищую и слабую федерацию стали грызться зубами.

После выборов в пользу Губанова с завершением конференции все только начиналось! Ушедшие с улыбкой на устах господа Гагиев и Барауля включили весь пока доступный им «административный» ресурс. В Бресте начальник управления спорта и туризма пригрозил уволить всех делегатов вместе с Аветисовым за «неправильное» поведение на конференции. Такая же ситуация в Могилеве, Гомеле, Гродно и Минской области. В Минске тренеру по шпаге Соколовскому предложили написать заявление по собственному желанию. Я уже не говорю о том, что самого Губанова после выборной конференции сначала «подкупали» сладкими обещаниями, потом угрожали увольнением из тренеров и все только ради его отказа от должности председателя. Потом начали искать поводы по отмене или непризнанию прошедшей конференции, и это еще не конец.

Вы будете смеяться, но повод действительно был найден. В тот же день, 17 мая, новоизбранный генеральный секретарь и неизбранный на пост главы БРФФ Алексей Овсянкин за своей подписью направил официальное письмо всем начальникам областных управлений спортом и председателям областных федераций… о созыве внеочередной выборной конференции! То есть, новая внеочередная после только что проведенной внеочередной. Как говорил Жванецкий, что-то давно мы не слышали начальника транспортного цеха…









Как следовало из документа, инициатором новой внеочередной конференции был обозначен отнюдь не Овсянкин, а всего лишь новоизбранный ревизор БРФФ Виктор Рудаков, сославшийся на п. 4.7 Устава федерации. Собрание назначено на 12.00 субботы, 20 мая.

На это письмо быстро последовала официальная реакция уже самого новоиспеченного председателя БРФФ Андрея Губанова, причем адресаты были те же — начальники областных управлений спорта и председатели федераций.

Губанов подчеркнул, что упомянутый п. 4.7 в данной ситуации аргументом для нового созыва быть не может, ибо согласно ч.2 п. 4.7 о созыве и повестке конференции членам БРФФ сообщается не позднее, чем за два месяца до ее открытия, а также внеочередная Конференция созывается по требованию не менее 1/3 членов, по решению президиума или ревизионной комиссии.









Тем не менее, дата новой выборной конференции до сих пор остается в силе — 20 мая в 12.00 в зале для конференций РЦОП «Стайки» по улице Радиальная, 36 в Минске.

Перед авторским резюме еще раз процитируем Фейсбук Дмитрия Сурмача:

— Хочется спросить Алексея Овсянкина, ведь по большому счету он хороший человек, как после всего этого он будет работать с простыми тренерами, как будет смотреть в глаза спортсменам?

Если «административный» ресурс победит, то Губанов уйдет из белорусского фехтования, и мы потеряем талантливого организатора и хорошего тренера. Все понимают, что въехать в рай на чужих плечах не получится. Да и не рай это, а простая и неблагодарная работа. Победив с помощью «административного» ресурса простого, но всеми уважаемого и любимого тренера, не заслужишь уже никакого уважения и доверия. Намного честнее и правильнее будет просто признать поражение и работать в команде.

После конференции Андрей сказал мне, что сегодня он нажил много врагов, однако я ответил: «Ты узнал, кто твои настоящие друзья».

В концовке этого плохого анекдота буквально один авторский абзац. Белорусской республиканской федерации фехтования очень повезло, что Международная федерация фехтования (FIE) не преследует национальные образования за вмешательство в их дела каких бы то ни было государственных структур. Будь на месте БРФФ организация с аббревиатурой БФФ, она после подобных выкрутасов с перевыборами перевыборов была бы предана анафеме со стороны ФИФА/УЕФА, дисквалифицирована и исключена из всех международных списков и соревнований.

Хотя может президент Международной федерации фехтования Алишер Бурханович Усманов еще скажет по этому поводу свое веское и брутальное слово. Не все же ему только на Навального реагировать.