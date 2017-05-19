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Спортобзор: ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии и новое руководство федераций

20.05.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Наиболее заметные спортивные события недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил со спортивным обозревателем информационного агентства Sputnik Максимом Костьяном.

Беларусь и Латвия примут Чемпионат мира по хоккею 2021 года. В пятницу, 19 марта, в Кельне (Германия) прошел конгресс ИИХФ, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021. Уже решено, что матчи групповой стадии и по два четвертьфинальных поединка примут столицы обоих государств, а полуфинальные матчи, игры за бронзу и золото состоятся в Минске.

Спортобзор: ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии и новое руководство федераций
© Фото: Facebook / MinskRiga2021
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"Последний чемпионат мира у нас проводился в 2014 году, тогда мы ждали этого события семь лет, рижане чуть подольше — 15, и вот свершилось. Делегаты конгресса, который состоялся накануне, отдали свои голоса в пользу наших стран. Минувший чемпионат у нас прошел на должном уровне и настолько впечатлил членов конгресса, что они захотели вернуться. Тем более, что можно будет приехать без виз", — рассказал Костьян.

В то же время национальная сборная Беларуси завершила участие в нынешнем Чемпионате мира по хоккею, заняв "счастливую" 13-ю строчку в итоговом рейтинге 16-ти стран — участниц мирового первенства. По результатам чемпионата подопечные Дэйва Льюиса набрали семь очков и расположились на седьмой позиции в группе В, что не позволило им пройти в этап плей-офф. В активе сборной Беларуси пять поражений подряд — от финнов, чехов, канадцев, швейцарцев и французов, и две победы — над сборными Словении и Норвегии. В итоге Беларусь сумела удержать место в элитном дивизионе.

Спортобзор: ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии и новое руководство федераций
© REUTERS Grigory Dukor
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"Выступление, мягко говоря, разочаровало, если учитывать, что накануне старта чемпионата главным тренером делались громкие заявления о медальных планах и сильнейшем составе сборной. И сейчас, по возвращении команды, недоброжелатели не раз вспомнят Дэйву Льюису его слова", — отметил Костьян.

Еще одним громким событием недели в белорусском спорте стала смена руководства практически во всех спортивных федерациях. До 19 мая Национальный олимпийский комитет разослал письма во все федерации о проведении внеочередных отчетно-выборных конференций.

"Это случилось после того, как глава государства подверг критике спорт высоких достижений. Вкладываются деньги и силы, но результата как такового нет. И тогда же президент анонсировал широкое реформирование как в НОК, так и в самих федерациях. Тенденция такова, что большинство федераций в нашей стране уже возглавляют непосредственно бывшие спортсмены", — рассказал спортивный обозреватель.

Беседу со спортивным обозревателем информационного агентства Sputnik Максимом Костьяном об основных спортивных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение о проведении Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Беларуси и Латвии, итоги выступления хоккейной сборной Беларуси на нынешнем чемпионате мира и смена...

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